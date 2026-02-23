Figyelem, így változnak holnaptól az üzemanyagárak

Emelkednek kedden az üzemanyag nagykereskedelmi árak: a benzin esetében bruttó 4 forintos emelésre lehet számítani, míg a gázolaj ára bruttó 5 forinttal kerül majd többe – jelezte friss bejegyzésében a holtankoljak.hu.
A portál adatai szerint a múlt heti árváltozások után hétfőn még a következő árak vannak érvényben:
95-ös benzin: 560 Ft/liter
Gázolaj: 578 Ft/liter.
