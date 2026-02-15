Folytatódik a kamatverseny a személyi kölcsönöknél

Az UniCredit Bank 2026. január 31-től két kamatkedvezmény-sávban is csökkentette a Fix Kamat személyi kölcsön kamatát. A Prémium Aktív Extra kamatkedvezménynél – ahol legalább havi 450 ezer forint jóváírás az elvárás – a 7 millió és a 15 millió forint közötti összegsávban 9,64-ról 9,40 százalékra csökkent az éves kamat. A Prémium Aktív Extra Plusz kamatkedvezménynél – ahol a legalább 450 ezer forintos jövedelem mellett hitelfedezeti biztosítás megkötése is feltétel – a 7 millió és 15 millió forint közötti összegsávban 9,44-ról 9,20 százalékra csökkent az éves kamat: utóbbi jelenleg a legalacsonyabb a piacon.

A K&H január 30-tól – a már említett, a futamidőkre vonatkozó módosítás mellett – kivezette az „átutalási kedvezmény” opciót, ami szükséges volt a legkedvezőbb kondíciók eléréséhez.

Az MBH Bank jelentősen átalakította a személyi hitelei kínálatát: a választható konstrukciók szempontjából az is lényeges, hogy fióki, vagy online igénylésről van-e szó. Ami az utóbbiakat illeti, az Extra Plus nevű változatnál 5 millió forint alatti hitelösszegnél 13,49 százalék, 5 millió és 15 millió forint között pedig 9,99 százalék az éves kamat.

Az online hitelezésre szakosodott Trive Bank szintén a közelmúltban alakította át a személyi kölcsöneinek kínálatát: a 6 hónapos futamidejű eHitel Expressz nevű konstrukciónál a THM 9,96 százalék, a kölcsön összege pedig 450 ezer forint. A pénzügyi szolgáltató viszont már 5 millió forintos összegű, 60 hónapos futamidejű hitelt is kínál eHitel Max néven, amelynél a THM 16,20 százalék.

A CIB Bank február 6-tól a kizárólag bankfiókban és a CIB24-en keresztül igényelhető hiteleinél csökkentett kamatot egyes összegsávoknál és ügyfélminősítési kategóriáknál. A legjobb, "A" ügyfélminősítésű ügyfelek az eddig évi 10,05 százalék helyett 9,79 százalékos fix kamattal juthatnak 3-7 millió forint személyi kölcsönhöz. Hétmillió forintot meghaladó hitelösszegnél ugyanakkor 9,41-ról 9,59 százalékra nőtt a kamat.







