személyi kölcsönkamatbank

Folytatódik a kamatverseny a személyi kölcsönöknél

Újabb nagybank hosszabbította tíz évre a maximális futamidőt a személyi kölcsönénél, így is növelve az ügyfelek mozgásterét, így arra lehet számítani, hogy a közeljövőben még több pénzintézet növeli meg a maximális futamidőt – hívja fel a figyelmet a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakújságírója. Folytatódik az intenzív kamatverseny is a személyi kölcsönöknél.

Magyar Nemzet
2026. 02. 15. 10:00
Illusztráció Fotó: Havran Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Miután szinte minden, a klasszikus személyi kölcsönök piacán aktív bank 15 millió forintra emelte a felső összeghatárt a saját konstrukcióinál, újabb, 10 éves, maximális futamidővel kínált szabad felhasználású termék is megjelent a piacon – hívja fel a figyelmet Barát Mihály, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakújságírója. 

  • A K&H január végével emelte 120 hónapra a lehetséges futamidőt azoknál a személyi hiteleinél, amelyeknek az összege meghaladja az 1 millió forintot.
  • Tízéves futamidejű, szabad felhasználású személyi kölcsönt az OTP Bank is kínálatban tart: a pénzintézet OTP Otthon Személyi Kölcsönénél – ahol a legalább 400 ezer forintos havi jövedelem mellett az is fontos feltétel, hogy az igénylőnek magyarországi ingatlanban legyen tulajdoni hányada – 15 millió forint a maximális hitelösszeg, és akár 9,99 százalék is lehet az éves kamat.
  • A 10 éves futamidő ugyanakkor a konkrét felhasználási célra kínált konstrukcióknál még több szolgáltatónál jelen van a kínálatban: így például a MagNet Bank zöld hitelcélokra felhasználható személyi kölcsönénél szintén 10 év a felső határ. A hitel összege itt 12 millió forint is lehet, szemben a sztenderd változatnál alkalmazott 10 milliós maximummal. A MagNet Bank zöld személyi kölcsönénél akár évi 10,45 százalék is lehet a kamat, ha az ügyfél maximálisan ki tudja használni a felkínált kedvezményeket.
  • Az UniCredit Bank felújítási célra igényelhető személyi kölcsönénél pedig a futamidő legalább 60, maximum 120 hónap, az éves kamat pedig akár 10,59 százalék is lehet.

Miután a hosszabb futamidő a havi törlesztési teher csökkentése miatt jelentősen tágítja az adósok mozgásterét, számítani lehet arra, hogy több szereplő is feljebb tolja majd a most jellemző, 7-8 éves maximumot 

– jelezte a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Közel a kilenc százalék?

A BiztosDöntés.hu személyi kölcsön kalkulátorának adatai szerint az elmúlt hetekben több bank is módosított egyes személyi kölcsön-konstrukciók kondícióin, így a piacon elérhető, legkedvezőbb kamatok egyre közelebb kerülnek a 9 százalékhoz.

Az UniCredit Bank 2026. január 31-től két kamatkedvezmény-sávban is csökkentette a Fix Kamat személyi kölcsön kamatát. A Prémium Aktív Extra kamatkedvezménynél – ahol legalább havi 450 ezer forint jóváírás az elvárás – a 7 millió és a 15 millió forint közötti összegsávban 9,64-ról 9,40 százalékra csökkent az éves kamat. A Prémium Aktív Extra Plusz kamatkedvezménynél – ahol a legalább 450 ezer forintos jövedelem mellett hitelfedezeti biztosítás megkötése is feltétel – a 7 millió és 15 millió forint közötti összegsávban 9,44-ról 9,20 százalékra csökkent az éves kamat: utóbbi jelenleg a legalacsonyabb a piacon.

A K&H január 30-tól – a már említett, a futamidőkre vonatkozó módosítás mellett – kivezette az „átutalási kedvezmény” opciót, ami szükséges volt a legkedvezőbb kondíciók eléréséhez.

Az MBH Bank jelentősen átalakította a személyi hitelei kínálatát: a választható konstrukciók szempontjából az is lényeges, hogy fióki, vagy online igénylésről van-e szó. Ami az utóbbiakat illeti, az Extra Plus nevű változatnál 5 millió forint alatti hitelösszegnél 13,49 százalék, 5 millió és 15 millió forint között pedig 9,99 százalék az éves kamat.

Az online hitelezésre szakosodott Trive Bank szintén a közelmúltban alakította át a személyi kölcsöneinek kínálatát: a 6 hónapos futamidejű eHitel Expressz nevű konstrukciónál a THM 9,96 százalék, a kölcsön összege pedig 450 ezer forint. A pénzügyi szolgáltató viszont már 5 millió forintos összegű, 60 hónapos futamidejű hitelt is kínál eHitel Max néven, amelynél a THM 16,20 százalék.

A CIB Bank február 6-tól a kizárólag bankfiókban és a CIB24-en keresztül igényelhető hiteleinél csökkentett kamatot egyes összegsávoknál és ügyfélminősítési kategóriáknál. A legjobb, "A" ügyfélminősítésű ügyfelek az eddig évi 10,05 százalék helyett 9,79 százalékos fix kamattal juthatnak 3-7 millió forint személyi kölcsönhöz. Hétmillió forintot meghaladó hitelösszegnél ugyanakkor 9,41-ról 9,59 százalékra nőtt a kamat.


 


 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekgyűjtőhely

444

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.