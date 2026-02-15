Folytatódik a kamatverseny a személyi kölcsönöknél

Miután szinte minden, a klasszikus személyi kölcsönök piacán aktív bank 15 millió forintra emelte a felső összeghatárt a saját konstrukcióinál, újabb, 10 éves, maximális futamidővel kínált szabad felhasználású termék is megjelent a piacon – hívja fel a figyelmet Barát Mihály, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakújságírója.
- A K&H január végével emelte 120 hónapra a lehetséges futamidőt azoknál a személyi hiteleinél, amelyeknek az összege meghaladja az 1 millió forintot.
- Tízéves futamidejű, szabad felhasználású személyi kölcsönt az OTP Bank is kínálatban tart: a pénzintézet OTP Otthon Személyi Kölcsönénél – ahol a legalább 400 ezer forintos havi jövedelem mellett az is fontos feltétel, hogy az igénylőnek magyarországi ingatlanban legyen tulajdoni hányada – 15 millió forint a maximális hitelösszeg, és akár 9,99 százalék is lehet az éves kamat.
- A 10 éves futamidő ugyanakkor a konkrét felhasználási célra kínált konstrukcióknál még több szolgáltatónál jelen van a kínálatban: így például a MagNet Bank zöld hitelcélokra felhasználható személyi kölcsönénél szintén 10 év a felső határ. A hitel összege itt 12 millió forint is lehet, szemben a sztenderd változatnál alkalmazott 10 milliós maximummal. A MagNet Bank zöld személyi kölcsönénél akár évi 10,45 százalék is lehet a kamat, ha az ügyfél maximálisan ki tudja használni a felkínált kedvezményeket.
- Az UniCredit Bank felújítási célra igényelhető személyi kölcsönénél pedig a futamidő legalább 60, maximum 120 hónap, az éves kamat pedig akár 10,59 százalék is lehet.
Miután a hosszabb futamidő a havi törlesztési teher csökkentése miatt jelentősen tágítja az adósok mozgásterét, számítani lehet arra, hogy több szereplő is feljebb tolja majd a most jellemző, 7-8 éves maximumot
– jelezte a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.
Közel a kilenc százalék?
A BiztosDöntés.hu személyi kölcsön kalkulátorának adatai szerint az elmúlt hetekben több bank is módosított egyes személyi kölcsön-konstrukciók kondícióin, így a piacon elérhető, legkedvezőbb kamatok egyre közelebb kerülnek a 9 százalékhoz.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!