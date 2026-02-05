Rendkívüli

Atomtörténelmi pillanat Pakson, ténylegesen elkezdődött az építkezés

Cáfolja a rémhíreket a kormány: nem marad el a HÉV-felújítás

Újabb tendert írnak ki a közbeszerzésre.

2026. 02. 05. 10:46
A tév- és rémhírekkel szemben: a HÉV-flotta megújulása nem marad el – jelezte csütörtöki közleményében az Építési és Közlekedési Minisztérium. 

Magyarország kormánya sem a célból, sem a céldátumból nem enged: az évtized végéig új pályán, új járművekkel közlekedhetnek majd a szentendrei HÉV utasai. Először a H5 HÉV-et újítjuk meg, aztán sorban a többit

– számolnak be a közleményben. A most gyártói ajánlat nélkül lezárult közbeszerzési eljárás ezt egyáltalán nem akadályozza meg. „Módosított feltételekkel a lehető legrövidebb időn belül újabb tendert írunk ki, amelynek fedezetét akár hazai forrásokból is biztosítjuk” – fogalmaztak.

Minden HÉV-fejlesztést végrehajt 2023-ig az állam

Az építési tárca kiemelte: a szigorú időkorláttal felhasználható uniós forrásokról sem mondanak le: már vizsgálják annak lehetőségét, hogy ezeket a forrásokat milyen más, fontos közlekedésfejlesztési cél teljesítéséhez rendelhetik hozzá. Vasútiinfrastruktúra-fejlesztések 1300 milliárd forint értékben indultak és indulnak az országban, a megmaradt forrásnak tehát bőven van más helye, ahol az uniós szabályoknak megfelelően a magyar pályahálózat fejlesztésébe tudják fektetni – tették hozzá.

A tender eredménye az utasokat tehát sem rövid-, sem hosszabb távon nem érinti, hiszen az új járművek beszerzéséig a HÉV üzemeltetése továbbra is biztosított, 2030-ig pedig minden kitűzött HÉV-fejlesztést végrehajtunk

– írta közleményében a minisztérium.

