Látványos fotók érkeztek: célegyenesben az új gyalogos és kerékpáros híd építése

A februárra tervezett próbaterhelést követően elkezdődhet a híd műszaki átadása, majd a forgalomba helyezése is – tájékoztatott közösségi oldalán a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF).

Az új híd 80 méter hosszan köti össze a kétoldalt / Fotó: MKIK

Az új híd forgalomba helyezése után bontják el a régit

A következő napokban elvégzik a hídvilágítás villanyszerelési munkáit, továbbá a rézsűkúp burkolását, majd ezt követően - a technológiai előírásoknak megfelelő hőmérsékleti feltételek teljesülése esetén - sor kerül a pályalemez sókorrózió elleni védőbevonatának elkészítésére. A híd környezetének rendezése is folyamatos: új utcabútorok kerülnek ki, és a növényzetet is telepítik a következő hónapokban.

A híd környezetében az M7-es autópályán csak a Balaton felé vezető oldalon kell forgalomkorlátozásra számítani, itt jelenleg egy rövid szakaszon 80 kilométeres óránkénti sebességkorlátozás van érvényben – hívja fel a figyelmet az MKIF, amely arra kér mindenkit, hogy körültekintően közlekedjenek.

A karcsú szerkezetű, látványosságnak is beillő híd terveit, amely a Budapest-Balaton kerékpárút elemeként annak turisztikai vonzerejét is emeli majd – a Főmterv Mérnöki Tervező Zrt. készítette. Az építésről korábban elmondták: a 193 tonnás, 80 méter hosszú, 4,5 méter széles építmény szerkezetét 8 elemben szállították a helyszínre, ezeket kettesével összeillesztették, így a beemelések alkalmával 2-2 elemet, azaz összesen 4-et kellett a helyére emelni daruval.