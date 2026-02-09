hídVelenceépítőipar

Látványos fotók érkeztek: célegyenesben az új gyalogos és kerékpáros híd építése

A tervek szerint már tavasszal birtokba vehetik a gyalogosok és biciklisek az M7 felett átívelő új hidat a Velencei-tó mellett. A karcsú szerkezetű, látványosságnak is beillő híd a Budapest-Balaton kerékpárút turisztikai vonzerejét is emeli majd.

Magyar Nemzet
2026. 02. 09. 9:32
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A februárra tervezett próbaterhelést követően elkezdődhet a híd műszaki átadása, majd a forgalomba helyezése is – tájékoztatott közösségi oldalán a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF).

Az új híd 80 méter hosszan köti össze a kétoldalt / Fotó: MKIK
Az új híd 80 méter hosszan köti össze a kétoldalt / Fotó: MKIK

Az új híd forgalomba helyezése után bontják el a régit 

A következő napokban elvégzik a hídvilágítás villanyszerelési munkáit, továbbá a rézsűkúp burkolását, majd ezt követően - a technológiai előírásoknak megfelelő hőmérsékleti feltételek teljesülése esetén -  sor kerül a pályalemez sókorrózió elleni védőbevonatának elkészítésére. A híd környezetének rendezése is folyamatos: új utcabútorok kerülnek ki, és a növényzetet is telepítik a következő hónapokban. 

A híd környezetében az M7-es autópályán csak a Balaton felé vezető oldalon kell forgalomkorlátozásra számítani, itt jelenleg egy rövid szakaszon 80 kilométeres óránkénti sebességkorlátozás van érvényben – hívja fel a figyelmet az MKIF, amely arra kér mindenkit, hogy körültekintően közlekedjenek.

A karcsú szerkezetű, látványosságnak is beillő híd terveit, amely a Budapest-Balaton kerékpárút elemeként annak turisztikai vonzerejét is emeli majd – a Főmterv Mérnöki Tervező Zrt. készítette. Az építésről korábban elmondták: a 193 tonnás, 80 méter hosszú, 4,5 méter széles építmény szerkezetét 8 elemben szállították a helyszínre, ezeket kettesével összeillesztették, így a beemelések alkalmával 2-2 elemet, azaz összesen 4-et kellett a helyére emelni daruval. 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekamerika

Mi mennyi?

Bogár László avatarja

A Nyugat globális uralmi struktúrái egy olyan elhúzódó „anyag-világháborúval” kénytelenek szembenézni, amelyben a FIRE és a Big Tech szimbolikus „fegyverei” már nem biztos, hogy elégségesek lesznek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.