Ingatlanpiac: a vidék erejét Debrecen képviseli

Bemutatják a MIPIM-en Cannes-ban március 9–13. között a Magyarország-standon a bővülő ipari és logisztikai ingatlanpiac, valamint a lakóingatlan-, hotel- és irodaportfóliók legújabb fejlesztéseit és a vidéki helyszínek előretörését, amelyek tovább erősítik az ország helyét a nemzetközi ingatlanpiacon. A kiállításon az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) és a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) közösen a világ vezető ingatlan-tanácsadó vállalata, a CBRE szakmai támogatásával mutatja be az ágazat fejlődési irányait, a válság éveit követő fellendülés alapjait.

Debrecen az elmúlt évtizedben jelentős gazdasági léptékváltáson ment keresztül, ez a város ingatlanpiacára is jelentős hatást gyakorolt, nem véletlen reprezentálja a vidék fejlődését. Fotó: Kurucz Árpád

Takács Ernő, a legnagyobb hazai ingatlanfejlesztőket tömörítő szervezet, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület elnöke emlékeztetett rá, hogy az elmúlt négy év Európa gazdaságtörténetének egyik legnehezebb időszaka volt. A háború, az energiapiaci sokk, a globális ellátási láncok sérülése és a brüsszeli szankciós politika együttesen olyan környezetet teremtettek, amelyben a beruházási kedv Európa-szerte visszaesett. Magyarország azonban a negatív külső körülmények ellenére is növelni tudta a működő tőke beáramlását, új rekordokat ért el a logisztikai piac fejlődésében és az új munkahelyek volumenében. Az éves ingatlanbefektetési forgalom 600–650 millió euró körül alakult, ugyanakkor ezenkívül mintegy 300 millió eurónyi olyan tranzakció történt, amely jelenleg bevételt nem termelő (üres) ingatlanokra irányult, így az összesített tranzakciós aktivitás mintegy 900–950 millió euró, ami erős befektetői érdeklődést tükröz.

Turizmus és hotelpiac – a régiós versenytársak nyomában

A turizmus egyre erősödő lába az ingatlanfejlesztéseknek. A hotelbefektetések tavaly a teljes tranzakciós volumen mintegy 15 százalékát adták, és a piaci várakozások szerint ez az arány 2026-ban is fennmaradhat. Budapesten továbbra is élénk a szállodafejlesztési hullám, közel 3000 szoba építés alatt áll, melyek várhatóan 2026 és 2029 között nyílnak meg, további körülbelül 2000 szoba pedig a tervezési fázisban van. Csak 2026-ban 13 új szálloda megnyitása várható a fővárosban, ami körülbelül 2000 szobával bővíti a kínálatot – sorolta az IFK elnöke.