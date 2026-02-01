támogatásforintotthoni energiatároló program

Karnyújtásnyira a két és fél millió forint

Hérfőtől lehet pályázni az energiatároló-kapacitások bővítéséhez kínált ingyen pénzre.

Magyar Nemzet
2026. 02. 01. 10:03
Fotó: Kurucz Árpád
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Holnap délelőtt tíz órakor elindul az Otthoni energiatároló program pályázati szakasza. A jelentkezők 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást kaphatnak korszerű akkumulátor telepítéséhez – írta Facebook-oldalára Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes. 

A nyertesek meglévő vagy új napelemes rendszereiket hatékonyabban működtetve csökkenthetik áramszámláikat. A rezsistop mellett tehát itt a rezsicsökkentés 2.0 is: aki teheti, éljen a lehetőséggel – fogalmazott.

A támogatást magánszemélyek igényelhetik állandó lakhelyükre. A pályázónak napelemmel kell rendelkeznie vagy vállalnia kell annak egyidejű kiépítését. 

Nem kérhető támogatás olyan ingatlanra, amelyre korábban már kaptak állami hozzájárulást tároló létesítéséhez, de az nem kizáró ok, ha valahol csak napelemet telepítettek kormányzati segítséggel. Az elbírálásnál előnyben részesítik a szaldóelszámolásból már kiesetteket vagy 2030 végéig kiesőket, és az ötezer alatti lélekszámú vidéki kistelepülések lakóit.

2,5 oldalból így lesz 2,5 millió forint

Még sosem volt ilyen egyszerű ekkora támogatáshoz jutni! Első körben mindössze egy két és fél oldalas online űrlapot kell kitölteni jellemzően a pályázó (esetleg tulajdonostársa vagy a haszonélvező) személyes adataival, és a beruházásban érintett ingatlan alapadataival. 

A kitöltőfelület tartalma a támogató honlapján közzétett dokumentumban olvasható, így a szükséges információkat előkészítve pár kattintással, percek alatt jelezhető a részvételi szándék. Dokumentumok becsatolására a holnap megnyíló pályázati szakaszban nem lesz szükség.

Nem vész el a szaldó, őstermelők is jöhetnek

A visszajelzések alapján még az elmúlt héten is többféleképpen léptünk a pályázói kedv növelése érdekében:

– társadalmi egyeztetésre bocsátottuk azt a rendeletmódosítást, amely rögzíti, hogy a résztvevők akkor is az eredeti határidőig őrzik meg éves szaldójogosultságukat, ha az akkumulátor beszerzése miatt invertert kell cserélniük. 

A pályázaton nyerteseknek ugyanúgy jár a tíz év az előnyösebb elszámolásból, mint bárki másnak. Ha a rendszerbe bele is kell nyúlni a tároló működőképessége érdekében, emiatt nem rövidül meg a szaldó időtartama.

– egyértelműsítettük, hogy az egyéni vállalkozók és őstermelők előtt is nyitva a lehetőség. Nekik elegendő arról nyilatkozniuk, hogy gazdasági tevékenységüket nem a napelemes ingatlanban végzik – írta a miniszterhelyettes.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Békés Bence
idezojelekcigányság

A cigányság igazi ellenségei

Békés Bence avatarja

A cigányság ellenségei leginkább azok a „barátok”, akik a nemzeti kisebbségünk rossz helyzetére és szenvedésére építik az üzleti modelljüket és a politikai kampányaikat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.