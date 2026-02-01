Karnyújtásnyira a két és fél millió forint

Holnap délelőtt tíz órakor elindul az Otthoni energiatároló program pályázati szakasza. A jelentkezők 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást kaphatnak korszerű akkumulátor telepítéséhez – írta Facebook-oldalára Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes.

A nyertesek meglévő vagy új napelemes rendszereiket hatékonyabban működtetve csökkenthetik áramszámláikat. A rezsistop mellett tehát itt a rezsicsökkentés 2.0 is: aki teheti, éljen a lehetőséggel – fogalmazott.

A támogatást magánszemélyek igényelhetik állandó lakhelyükre. A pályázónak napelemmel kell rendelkeznie vagy vállalnia kell annak egyidejű kiépítését.

Nem kérhető támogatás olyan ingatlanra, amelyre korábban már kaptak állami hozzájárulást tároló létesítéséhez, de az nem kizáró ok, ha valahol csak napelemet telepítettek kormányzati segítséggel. Az elbírálásnál előnyben részesítik a szaldóelszámolásból már kiesetteket vagy 2030 végéig kiesőket, és az ötezer alatti lélekszámú vidéki kistelepülések lakóit.

2,5 oldalból így lesz 2,5 millió forint

Még sosem volt ilyen egyszerű ekkora támogatáshoz jutni! Első körben mindössze egy két és fél oldalas online űrlapot kell kitölteni jellemzően a pályázó (esetleg tulajdonostársa vagy a haszonélvező) személyes adataival, és a beruházásban érintett ingatlan alapadataival.

A kitöltőfelület tartalma a támogató honlapján közzétett dokumentumban olvasható, így a szükséges információkat előkészítve pár kattintással, percek alatt jelezhető a részvételi szándék. Dokumentumok becsatolására a holnap megnyíló pályázati szakaszban nem lesz szükség.

Nem vész el a szaldó, őstermelők is jöhetnek

A visszajelzések alapján még az elmúlt héten is többféleképpen léptünk a pályázói kedv növelése érdekében:

– társadalmi egyeztetésre bocsátottuk azt a rendeletmódosítást, amely rögzíti, hogy a résztvevők akkor is az eredeti határidőig őrzik meg éves szaldójogosultságukat, ha az akkumulátor beszerzése miatt invertert kell cserélniük.

A pályázaton nyerteseknek ugyanúgy jár a tíz év az előnyösebb elszámolásból, mint bárki másnak. Ha a rendszerbe bele is kell nyúlni a tároló működőképessége érdekében, emiatt nem rövidül meg a szaldó időtartama.