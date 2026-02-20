Rendkívüli

Megérkezett Orbán Viktor, fontos feladat vár rá a reptéren – kövesse nálunk élőben! + videó

nemzetgazdasági minisztériumközponti statisztikai hivatalkshmunkaerőpiacátlagkeresetczomba sándorfoglalkoztatottsággazdaság

Megérkeztek a legfrissebb adatok: új csúcson a nettó átlagkereset

A kaotikus nemzetközi környezet ellenére is stabilan teljesít a magyar munkaerőpiac. A legfrissebb adatok szerint nemcsak a foglalkoztatottság maradt csúcson, de a bérek is folyamatosan nőttek az elmúlt időszakban. A KSH adatai szerint 2025 végére a nettó átlagkereset átlépte a lélektani félmillió forintos határt, ami jól mutatja, hogy a gazdaság belső motorjai erősek.

Schweickhardt Gyula
2026. 02. 20. 9:08
nyugdíjasok, pénz, nyugdíj illusztráció Shutterstock
Fotó: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adatsora alapján nagy biztonsággal kijelenthető: a magyar gazdaság egyik legstabilabb pontja a munkaerőpiac. Amíg az országhatáron kívül számos bizonytalansági tényező, mint az– orosz-ukrán háború, és a német ipar válsága – nehezítette a gazdasági szereplők dolgát, addig a KSH adatai szerint itthon a foglalkoztatottság és a bérek is egyenletes, kiszámítható növekedést mutattak.

Megérkeztek a legfrissebb a KSH, 2025 IV. negyedévére vonatkozó kereseti adatai. / Fotó: Róka László
Megérkeztek a legfrissebb a KSH,  2025 IV. negyedévére vonatkozó kereseti adatai
Fotó: Róka László

KSH: átlépte a félmilliót a nettó átlag

A leglátványosabb eredmény a keresetek alakulásában mutatkozik meg. Míg 2024 végén a bruttó átlagkereset 686 ezer forint körül mozgott, addig 2025 utolsó negyedévére ez az összeg már megközelítette a 750 ezer forintot (pontosan 746 130 forint). Ez azt jelenti, hogy a dolgozók zsebében maradó nettó átlagkereset is átlépte a félmillió forintot, és 519 ezer forintnál állt meg az év végén.

2010 óta a bruttó átlagkereset mintegy négyszeresére emelkedett, közel 800 ezer forint, és a családi adócsökkentéseknek köszönhetően a nettó átlagkereset közel 10%-kal nőtt egy év alatt

-mondta Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára.

Az éves bérnövekedés üteme 2025-ben végig stabilan 9-10 százalék körül alakult, ami azt jelzi, hogy a vállalatok a nehezebb külső körülmények ellenére is képesek voltak emelni a fizetéseket, megőrizve ezzel a munkavállalók vásárlóerejét.

Csúcson a foglalkoztatottság

Nemcsak a bérek, hanem a munkahelyek száma is biztató képet fest. A 15-64 évesek foglalkoztatási rátája 2025-ben is stabilan 75 százalék körül mozgott, a harmadik negyedévben pedig 75,4 százalékkal új ötéves csúcsot állított be. Aki Magyarországon,dolgozni akar az talál is munkát. A munkanélküliségi ráta továbbra is alacsony, 4,5 százalék körüli szinten maradt.

Czomba Sándor, foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár. / Fotó: Kallus György
Czomba Sándor, foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár. / Fotó: Kallus György

Különösen pozitív, hogy a versenyszféra erejét mutatja a közfoglalkoztatás visszaszorulása is. Míg korábban (például 2021-ben) még közel 90 ezren dolgoztak ebben a formában, addig 2025 végére ez a szám 66 ezerre csökkent. Az elsődleges munkaerőpiac egyre több embert tud felszívni, jobb fizetést és stabilabb perspektívát kínálva számukra.

A kormány célja, hogy a magyar vállalkozások tovább erősödjenek és a magyarok munkájából továbbra is a magyar emberek keressenek, hogy a minimálbér a közeljövőben elérje az 1.000 eurót a bruttó átlagkereset pedig az 1 millió forintot

-írja közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium.

Ellenálló a magyar modell

A magyar munkaerőpiac rendkívül ellenállónak bizonyult a külső sokkokkal szemben. A folyamatos bérfelzárkózás és a magas foglalkoztatottság biztos alapot ad a családoknak és a gazdaságnak egyaránt. A növekvő jövedelmek pedig pörgetik a belső fogyasztást, ami visszahat a gazdasági növekedésre, így fenntartható pályán tartja a fejlődést.

A béremelkedés 2026-ban is folytatódik

-ígérte Czomba Sándor.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelek444

Amikor szembejön a valóság

Bayer Zsolt avatarja

Cím a reinkarnálódott Szabad Nép, a 444 címlapjáról: „A Viktor mondta, hogy a kevésből nincs mit adni”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.