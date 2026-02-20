Megérkeztek a legfrissebb adatok: új csúcson a nettó átlagkereset

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adatsora alapján nagy biztonsággal kijelenthető: a magyar gazdaság egyik legstabilabb pontja a munkaerőpiac. Amíg az országhatáron kívül számos bizonytalansági tényező, mint az– orosz-ukrán háború, és a német ipar válsága – nehezítette a gazdasági szereplők dolgát, addig a KSH adatai szerint itthon a foglalkoztatottság és a bérek is egyenletes, kiszámítható növekedést mutattak.

Megérkeztek a legfrissebb a KSH, 2025 IV. negyedévére vonatkozó kereseti adatai

Fotó: Róka László

KSH: átlépte a félmilliót a nettó átlag

A leglátványosabb eredmény a keresetek alakulásában mutatkozik meg. Míg 2024 végén a bruttó átlagkereset 686 ezer forint körül mozgott, addig 2025 utolsó negyedévére ez az összeg már megközelítette a 750 ezer forintot (pontosan 746 130 forint). Ez azt jelenti, hogy a dolgozók zsebében maradó nettó átlagkereset is átlépte a félmillió forintot, és 519 ezer forintnál állt meg az év végén.

2010 óta a bruttó átlagkereset mintegy négyszeresére emelkedett, közel 800 ezer forint, és a családi adócsökkentéseknek köszönhetően a nettó átlagkereset közel 10%-kal nőtt egy év alatt

-mondta Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára.

Az éves bérnövekedés üteme 2025-ben végig stabilan 9-10 százalék körül alakult, ami azt jelzi, hogy a vállalatok a nehezebb külső körülmények ellenére is képesek voltak emelni a fizetéseket, megőrizve ezzel a munkavállalók vásárlóerejét.

Csúcson a foglalkoztatottság

Nemcsak a bérek, hanem a munkahelyek száma is biztató képet fest. A 15-64 évesek foglalkoztatási rátája 2025-ben is stabilan 75 százalék körül mozgott, a harmadik negyedévben pedig 75,4 százalékkal új ötéves csúcsot állított be. Aki Magyarországon,dolgozni akar az talál is munkát. A munkanélküliségi ráta továbbra is alacsony, 4,5 százalék körüli szinten maradt.

Czomba Sándor, foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár. / Fotó: Kallus György

Különösen pozitív, hogy a versenyszféra erejét mutatja a közfoglalkoztatás visszaszorulása is. Míg korábban (például 2021-ben) még közel 90 ezren dolgoztak ebben a formában, addig 2025 végére ez a szám 66 ezerre csökkent. Az elsődleges munkaerőpiac egyre több embert tud felszívni, jobb fizetést és stabilabb perspektívát kínálva számukra.

A kormány célja, hogy a magyar vállalkozások tovább erősödjenek és a magyarok munkájából továbbra is a magyar emberek keressenek, hogy a minimálbér a közeljövőben elérje az 1.000 eurót a bruttó átlagkereset pedig az 1 millió forintot

-írja közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium.