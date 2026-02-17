biztosítási piaclakásbiztosítási szerződéslakásbiztosítási kampánylakásbiztosítás

Harmadszor robban a lakásbiztosítási kampány - ennyit nyer, aki vált

Márciusban harmadszor indul el a lakásbiztosítási kampány, amely az elmúlt években látványosan átrendezte a piacot. A kampány hatására a megkeresettek 80 százaléka váltott, tavaly közel 400 ezer szerződést mozgatott meg, miközben a váltók hetvenhét százaléka biztosítót is cserélt. Nem véletlen, egy új lakásbiztosítási szerződés éves díja akár húsz–harminc százalékkal alacsonyabb lehet, miközben a fedezet is szélesebb.

Munkatársunktól
2026. 02. 17. 17:50
Érdemes körünézni a lakásbiztosítási piacon, hogy minden esetben fedezve legyünk Forrás: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Továbbra is milliós nagyságrendű a régi, elavult lakásbiztosítással rendelkező lakóingatlanok száma, vagyis sok tulajdonos számára különösen időszerű a felülvizsgálat. Bár a hivatalos váltási időszak márciusban indul, egyes online biztosításközvetítőknél már február közepétől elérhető a kampányra készített kalkulátorok, amellyel az ügyfelek már a rajt előtt rögzíthetik igényeiket, és „előrendelhetik” az új, kedvezőbb ajánlatokat.

lakásbiztosítás
A lakásbiztosítások jelentős része ma is alulbiztosított / Fotó: Szabad Föld/Kállai Márton

Elavult a hazai lakásbiztosítások jelentős része

A magyar lakóingatlan-tulajdonosok korábban átlagosan hétévente vizsgálták felül szerződéseiket, miközben az ingatlanok értéke ennél jóval gyorsabban változik. A Netrisk korábbi felmérése szerint 

a lakástulajdonosok tizenkilenc százaléka több mint tíz éve, további tizennégy százaléka pedig öt–tíz éve nem nyúlt a kötvényéhez. 

Ez egyben azt is jelenti, hogy továbbra is milliós nagyságrendű azoknak az ingatlanoknak a száma, ahol a biztosítás nem követi a piaci értékeket.

Egy elavult, nem megfelelő értékre kötött szerződés nem nyújt valós védelmet a megemelkedett újjáépítési költségek mellett. A tudatosság ugyanakkor erősödik: a tavalyi adatok szerint az ügyfelek átlagosan 72 millió forintra biztosították ingatlanjaikat, ami már jobban igazodik a piaci viszonyokhoz.

Sokat lehet nyeri egy váltással

Az idei kampány középpontjában az értékkövetés és a díjfizetés optimalizálása áll. 

Azok, akik évek óta nem frissítették szerződésüket, a tapasztalatok alapján akár korábbi díjuk húsz–harminc százalékát is megspórolhatják, vagy ugyanazért az összegért jelentősen magasabb szolgáltatási szintet érhetnek el,

például szélesebb körű kárfedezet mellett.

A kampány erejét jól mutatja a tavalyi széles skála. Tavaly márciusban közel 400 ezer szerződés mozdult meg, vagyis ennyi lakástulajdonos váltott vagy kötött új megállapodást. Az aktivitási szint körülbelül nyolcvan százalék volt, az új konstrukciók eredményeként pedig a biztosítók hatvankét százalékánál nőtt az állomány.

A konkrét példák is jelzik a piac sokszínűségét: 

  • az egyik legidősebb biztosított ingatlan egy 1830-ban épült, közel kétszáz éves ház volt, 
  • míg a legkisebb ingatlan 15, a legnagyobb 924 négyzetméteres. 
  • Az átlagos éves díj 38 ezer forint körül alakult, a lakásoknál 139 ezer, a házaknál 408 ezer forint volt a legmagasabb rögzített összeg.

Piaci trendek: csökkenő alulbiztosítottság, erősödő verseny

A teljes hazai lakásbiztosítási piac mintegy 3,1 millió állandóan lakott ingatlant fed le, ebből nagyjából 2,5 milliónál van teljes körű – ingatlanra és ingóságra is kiterjedő – fedezet. A kampány hatására csökkenhetett az alulbiztosítottság, mivel az új szerződések átlagosan magasabb biztosítási összegeket tartalmaztak, miközben a díjak átlagosan 8,7 százalékkal emelkedtek.

A Netrisk adatai alapján a korábbi és az idei kampányok együtt mintegy egymillió lakás esetében hoztak új biztosítást, ami a biztosítással rendelkező ingatlanok közel egyharmadát jelenti. A váltók mintegy hetvenhét százaléka nemcsak frissítette szerződését, hanem biztosítót is cserélt, ami éles ár- és szolgáltatási versenyt jelez a piacon.

A márciusi időszak így ismét komoly mozgást hozhat: a számok alapján továbbra is jelentős tartalék rejlik a felülvizsgálatokat illetően, és a lakástulajdonosok számára most egyszerre nyílhat lehetőség költségcsökkentésre és erősebb biztosítási védelemre.  

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekRadnai Márki

Juj de izgi!

Bayer Zsolt avatarja

Hogy biztos-e? Egészen biztos, hogy biztos!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.