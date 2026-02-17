Harmadszor robban a lakásbiztosítási kampány - ennyit nyer, aki vált

Továbbra is milliós nagyságrendű a régi, elavult lakásbiztosítással rendelkező lakóingatlanok száma, vagyis sok tulajdonos számára különösen időszerű a felülvizsgálat. Bár a hivatalos váltási időszak márciusban indul, egyes online biztosításközvetítőknél már február közepétől elérhető a kampányra készített kalkulátorok, amellyel az ügyfelek már a rajt előtt rögzíthetik igényeiket, és „előrendelhetik” az új, kedvezőbb ajánlatokat.

A lakásbiztosítások jelentős része ma is alulbiztosított / Fotó: Szabad Föld/Kállai Márton

Elavult a hazai lakásbiztosítások jelentős része

A magyar lakóingatlan-tulajdonosok korábban átlagosan hétévente vizsgálták felül szerződéseiket, miközben az ingatlanok értéke ennél jóval gyorsabban változik. A Netrisk korábbi felmérése szerint

a lakástulajdonosok tizenkilenc százaléka több mint tíz éve, további tizennégy százaléka pedig öt–tíz éve nem nyúlt a kötvényéhez.

Ez egyben azt is jelenti, hogy továbbra is milliós nagyságrendű azoknak az ingatlanoknak a száma, ahol a biztosítás nem követi a piaci értékeket.

Egy elavult, nem megfelelő értékre kötött szerződés nem nyújt valós védelmet a megemelkedett újjáépítési költségek mellett. A tudatosság ugyanakkor erősödik: a tavalyi adatok szerint az ügyfelek átlagosan 72 millió forintra biztosították ingatlanjaikat, ami már jobban igazodik a piaci viszonyokhoz.

Sokat lehet nyeri egy váltással

Az idei kampány középpontjában az értékkövetés és a díjfizetés optimalizálása áll.

Azok, akik évek óta nem frissítették szerződésüket, a tapasztalatok alapján akár korábbi díjuk húsz–harminc százalékát is megspórolhatják, vagy ugyanazért az összegért jelentősen magasabb szolgáltatási szintet érhetnek el,

például szélesebb körű kárfedezet mellett.

A kampány erejét jól mutatja a tavalyi széles skála. Tavaly márciusban közel 400 ezer szerződés mozdult meg, vagyis ennyi lakástulajdonos váltott vagy kötött új megállapodást. Az aktivitási szint körülbelül nyolcvan százalék volt, az új konstrukciók eredményeként pedig a biztosítók hatvankét százalékánál nőtt az állomány.

A konkrét példák is jelzik a piac sokszínűségét:

az egyik legidősebb biztosított ingatlan egy 1830-ban épült, közel kétszáz éves ház volt,

míg a legkisebb ingatlan 15, a legnagyobb 924 négyzetméteres.

Az átlagos éves díj 38 ezer forint körül alakult, a lakásoknál 139 ezer, a házaknál 408 ezer forint volt a legmagasabb rögzített összeg.

Piaci trendek: csökkenő alulbiztosítottság, erősödő verseny

A teljes hazai lakásbiztosítási piac mintegy 3,1 millió állandóan lakott ingatlant fed le, ebből nagyjából 2,5 milliónál van teljes körű – ingatlanra és ingóságra is kiterjedő – fedezet. A kampány hatására csökkenhetett az alulbiztosítottság, mivel az új szerződések átlagosan magasabb biztosítási összegeket tartalmaztak, miközben a díjak átlagosan 8,7 százalékkal emelkedtek.