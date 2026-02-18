Jelentős árcsökkenés várható a budapesti lakáspiacon, a kínálatbővítés meghozhatja a várt enyhülést

A legfrissebb elemzések szerint jelentősen bővülhet az új lakások kínálata Magyarországon. Tizenegy új lakásberuházás kaphat kiemelt státust, ami összesen csaknem 4300 új otthon megépítését jelenti. Ezek a fejlesztések nemcsak Budapesten, hanem például Budaörsön és Debrecenben is megvalósulnak. Panyi Miklós, a Miniszterelnökség államtitkára nemrég bejelentette, hogy a kormány célja a megfizethető lakáskínálat bővítése és a barnamezős területek rehabilitációja.

Fotó: Kurucz Árpád

Lenyomhatják a használt lakások árait

A gyorsított eljárásnak köszönhetően a beruházók hamarabb indíthatják el a projekteket, ami a vevőknek is jó hír. Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint a legfontosabb, hogy ezek a lakások várhatóan másfél millió forint alatti négyzetméteráron kerülnek piacra. Ez azért lényeges, mert így megfelelnek az Otthon start program árplafonjának, vagyis igénybe vehető hozzájuk a kedvezményes, államilag támogatott hitel.

A fejlesztési hullám nemcsak az új építésű szegmensre hat, hanem az egész piacot átrendezheti. Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint a hirtelen megjelenő, nagy volumenű kínálat komoly nyomás alá helyezheti a használt lakások eladóit is. Ha a környéken elérhetővé válnak a modern, energiatakarékos és megfizethető új lakások, akkor a régi építésű ingatlanok tulajdonosai is kénytelenek lesznek visszafogni az árazásukat, sőt akár árverseny is kialakulhat.

Kiemelet beruházásokkal érintett területek lakásainak átlagos négyzetméterára (Forrás: Ingatlan.com)

A XI. és XIV. kerületben például, ahol a használt lakások árai már most is az egekben vannak, az új projektek megjelenése kifejezetten kijózanító hatással lehet a piacra. Debrecenben egy 450 lakásos fejlesztés indulhat, ami a cívisváros ingatlanpiacát is alaposan felkavarhatja.

Rozsdaövezetből modern otthon

A kiemelt projektek jelentős része úgynevezett rozsdaövezeti besorolást kapott. Ez azt jelenti, hogy a vevők visszaigényelhetik az új lakások ötszázalékos áfáját, ami további milliókat hagyhat a zsebekben.