Lázár Jánosmagyar tulajdonélelmiszer

Lázár János kiadta az ukázt: magyar kisker magyar kézben!

A bankhálózat és az energetikai szektor után az élelmiszeriparban is magyar többségnek kellene érvényesülnie Lázár János szerint. Az építési és közlekedési miniszter meg is indokolta a kijelentését.

Magyar Nemzet
2026. 02. 08. 16:59
Lázár János építési és közlekedési miniszter Fotó: Fehér Gábor/ Fejér Megyei HÍrlap
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Visszaszereztük a külföldi bankoktól a magyar bankhálózatot, az energetikai szektorban magyar többség van, és az élelmiszernek is egyszerűbb lenne az árát kézben tartani, ha több magyar szereplő lenne – vetette fel Lázár János. 

– Nekünk egy kereskedőhálózatunk maradt: a Coop, ez viszi az összes magyar kiskereskedelemnek a 20-30 százalékát – jelezte vasárnap a közösségimédia-oldalára feltöltött rövid videójában. 

– A külföldiek a saját élelmiszerüket árulják. Magyar ember lengyel almát eszik. Magyar ember szlovák tejet iszik. Magyar ember német húsból vásárol, amikor hústerméket vásárol, vagy spanyol, előre lefóliázott húst vásárol – sorolta. 

Ez az, amit meg kell fordítani – jelentette ki. Akkor lesz a magyar mezőgazdaságnak esélye, hogy ha a magyar élelmiszer bekerül a polcra és a jó minőséget megfizetik a magyar vásárlók. 

– Aki elmegy a Sparba, az egy osztrák családtól vásárol, akik semmivel nem különbek, mint akik itt ülnek előttem. Aki elmegy a Lidlbe, az egy Schwarz nevezetű német embertől vásárol. Aki elmegy az Aldiba, az egy Albrecht nevezetű német családtól vásárol. Aki elmegy a Müllerbe, az egy Erwin Müller nevezetű ulmi embertől vásárolja a drogériát. Aki elmegy a Deichmannba, az egy Deichmann nevezetű susztertől vásárolja a cipőt – sorolta. 

– Mind ugyanolyan egyszerű, földön járó ember, mint amilyenek a magyarok, mint amilyenek a magyar vállalkozók. Föl nem foghatom, hogy miért fáj az a magyaroknak, hogy ha mi magyar vállalkozóknak akarunk lehetőséget csinálni, és nem a Sparnak, nem a Lidlnek, nem a Deichmann-nak, nem a Strabagnak, nem az Erste Banknak – mondta.

A magyar kormánynak az a kötelessége, hogy a magyar vállalkozóknak helyet csináljon. És ha én kormánytag leszek, abban biztos lehet, jolly jokerként, majd én helyet csinálok minden magyar élelmiszer-iparosnak

– zárta beszédét Lázár János. 

 

.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekfrancesca

Lehet, hogy ez a pszichopata ebben is hazudik?

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.