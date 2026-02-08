Lázár János kiadta az ukázt: magyar kisker magyar kézben!

Visszaszereztük a külföldi bankoktól a magyar bankhálózatot, az energetikai szektorban magyar többség van, és az élelmiszernek is egyszerűbb lenne az árát kézben tartani, ha több magyar szereplő lenne – vetette fel Lázár János.

– Nekünk egy kereskedőhálózatunk maradt: a Coop, ez viszi az összes magyar kiskereskedelemnek a 20-30 százalékát – jelezte vasárnap a közösségimédia-oldalára feltöltött rövid videójában.

– A külföldiek a saját élelmiszerüket árulják. Magyar ember lengyel almát eszik. Magyar ember szlovák tejet iszik. Magyar ember német húsból vásárol, amikor hústerméket vásárol, vagy spanyol, előre lefóliázott húst vásárol – sorolta.

Ez az, amit meg kell fordítani – jelentette ki. Akkor lesz a magyar mezőgazdaságnak esélye, hogy ha a magyar élelmiszer bekerül a polcra és a jó minőséget megfizetik a magyar vásárlók.

– Aki elmegy a Sparba, az egy osztrák családtól vásárol, akik semmivel nem különbek, mint akik itt ülnek előttem. Aki elmegy a Lidlbe, az egy Schwarz nevezetű német embertől vásárol. Aki elmegy az Aldiba, az egy Albrecht nevezetű német családtól vásárol. Aki elmegy a Müllerbe, az egy Erwin Müller nevezetű ulmi embertől vásárolja a drogériát. Aki elmegy a Deichmannba, az egy Deichmann nevezetű susztertől vásárolja a cipőt – sorolta.

– Mind ugyanolyan egyszerű, földön járó ember, mint amilyenek a magyarok, mint amilyenek a magyar vállalkozók. Föl nem foghatom, hogy miért fáj az a magyaroknak, hogy ha mi magyar vállalkozóknak akarunk lehetőséget csinálni, és nem a Sparnak, nem a Lidlnek, nem a Deichmann-nak, nem a Strabagnak, nem az Erste Banknak – mondta.

A magyar kormánynak az a kötelessége, hogy a magyar vállalkozóknak helyet csináljon. És ha én kormánytag leszek, abban biztos lehet, jolly jokerként, majd én helyet csinálok minden magyar élelmiszer-iparosnak

– zárta beszédét Lázár János.

.