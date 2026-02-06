Lendületet vett decemberben az ipar

Némileg kedvezőbb lett a ma reggel közzzétett tavalyi év végi ipari termlési adat az elemzők által vártnál. Decemberben tehát lendületet vett a szektor, de a részletes adatok majd csak február 13-án érkeznek. A Központi Statisztikai Hivatal rövid kommentárjából egyelőre az derül ki, hogy a feldolgozóipari alágak többségében nőtt a termelés volumene az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A legnagyobb súlyú alágak közül a járműgyártás, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása kis-, míg a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása és a villamos berendezés gyártása nagymértékben bővült.

A mostani adatközlést megelőzően voltak pozitív jelek: a német ipari rendelésállomány és termelés is nőni tudott az elmúlt hónapokban, illetve az európai autóeladások is viszonylag kedvezően alakultak az elmúlt időszakban. Az október végén termelésbe lépő debreceni BMW-gyár teljesítménye a novemberi adatokban még nem igazán látszott, a decemberi havi növekedéshez viszont már hozzájárulhatott.

Azonban a decemberi kicsit jobb adat még mindig kevés volt ahhoz, hogy az ipar ne visszahúzza a gazdaságot a negyedik negyedévben is, így az idei év nagy kérdése, hogy bekövetkezik-e a régen várt fordulat ezen a téren – fogalmazott Nyeste Orsolya, az Erste Bank elemzője az adatok kapcsán.

Az előrejelzések terén viszont érdemi bizonytalanságot okoz szerinte, hogy továbbra sem teljesen egyértelműek a valódi javulás jelei a német konjunktúrában, bár a kilátások kétségkívül jobbak lettek.

Összességében továbbra is a korábbi nagy beruházások termőre fordulásában bízhatunk: a BYD, CATL és Mercedes kapacitásai az ipari termelés bővülését kell, hogy eredményezzék, amennyiben a külső kereslet támogatóvá válik – várhatóan leginkább 2026 második felében. Több év visszaesés után így 2026-ban az ipar pozitívan járulhat hozzá a gazdasági növekedéshez – vélte az elemző.

– Kedvezőbb képet mutatott a tavalyi év végén az ipar, a termelés volumene éves alapon 1,8, míg havi bázison 0,9 százalékkal nőtt. Az éves bővülésben ugyanakkor szerepet játszott, hogy a megelőző évinél eggyel több munkanap volt, miközben negyedéves bázison a tavalyi utolsó három hónapban is mérséklődött a termelés volumene – írta kommentárjában Molnár Dániel. A GFÜ Gazdaságelemző Központ vezető elemzője rámutatott: az alágak többségében nőtt a termelés volumene, az élelmiszeriparban és a járműiparban kisebb, míg a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása és a villamos berendezés gyártása alágakban nagyobb mértékben. Utóbbi három ágazat esetében a növekedést a 2024 végi alacsonyabb bázis is segítette, illetve a járműipar esetében a BMW-gyár termelése is megjelenhetett már az adatokban.