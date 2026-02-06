Rendkívüli

Merényletet hajtottak végre Putyin tábornoka ellen Moszkvában, hajtóvadászat indult

Lendületet vett decemberben az ipar

Az idei évre már egyértelmű növekedést várnak az elemzők a szektorban.

Magyar Nemzet
2026. 02. 06. 10:01
Némileg kedvezőbb lett a ma reggel közzzétett tavalyi év végi ipari termlési adat az elemzők által vártnál. Decemberben tehát lendületet vett a szektor, de a részletes adatok majd csak február 13-án érkeznek. A Központi Statisztikai Hivatal rövid kommentárjából egyelőre az derül ki, hogy a feldolgozóipari alágak többségében nőtt a termelés volumene az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A legnagyobb súlyú alágak közül a járműgyártás, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása kis-, míg a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása és a villamos berendezés gyártása nagymértékben bővült.

A mostani adatközlést megelőzően voltak pozitív jelek: a német ipari rendelésállomány és termelés is nőni tudott az elmúlt hónapokban, illetve az európai autóeladások is viszonylag kedvezően alakultak az elmúlt időszakban. Az október végén termelésbe lépő debreceni BMW-gyár teljesítménye a novemberi adatokban még nem igazán látszott, a decemberi havi növekedéshez viszont már hozzájárulhatott. 

Azonban a decemberi kicsit jobb adat még mindig kevés volt ahhoz, hogy az ipar ne visszahúzza a gazdaságot a negyedik negyedévben is, így az idei év nagy kérdése, hogy bekövetkezik-e a régen várt fordulat ezen a téren – fogalmazott Nyeste Orsolya, az Erste Bank elemzője az adatok kapcsán.

Az előrejelzések terén viszont érdemi bizonytalanságot okoz szerinte, hogy továbbra sem teljesen egyértelműek a valódi javulás jelei a német konjunktúrában, bár a kilátások kétségkívül jobbak lettek. 

Összességében továbbra is a korábbi nagy beruházások termőre fordulásában bízhatunk: a BYD, CATL és Mercedes kapacitásai az ipari termelés bővülését kell, hogy eredményezzék, amennyiben a külső kereslet támogatóvá válik – várhatóan leginkább 2026 második felében. Több év visszaesés után így 2026-ban az ipar pozitívan járulhat hozzá a gazdasági növekedéshez – vélte az elemző.

– Kedvezőbb képet mutatott a tavalyi év végén az ipar, a termelés volumene éves alapon 1,8, míg havi bázison 0,9 százalékkal nőtt. Az éves bővülésben ugyanakkor szerepet játszott, hogy a megelőző évinél eggyel több munkanap volt, miközben negyedéves bázison a tavalyi utolsó három hónapban is mérséklődött a termelés volumene – írta kommentárjában Molnár Dániel. A GFÜ Gazdaságelemző Központ vezető elemzője rámutatott:  az alágak többségében nőtt a termelés volumene, az élelmiszeriparban és a járműiparban kisebb, míg a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása és a villamos berendezés gyártása alágakban nagyobb mértékben. Utóbbi három ágazat esetében a növekedést a 2024 végi alacsonyabb bázis is segítette, illetve a járműipar esetében a BMW-gyár termelése is megjelenhetett már az adatokban. 

Kiemelte továbbá, hogy figyelembe véve a négy alág együttes súlyát a feldolgozóiparon belül, a reggeli adat arra is utal, hogy az energiaipar az év végén gyengébb teljesítményével érdemben visszafoghatta az ipar egészét, miközben a feldolgozóiparon belül a kokszgyártás, kőolajfeldolgozás, illetve a gép, gépi berendezés gyártása alágak negatív hatását kell kiemelni a megelőző havi adatok alapján.

Az elemző arra is emlékeztetett, hogy vegyes hírek érkeztek a német iparból. 

Az új rendelések volumene a német feldolgozóiparban a várt zsugorodás helyett érdemben, 7,8 százalékkal nőtt novemberhez képest, miközben előző évi szintjét is 13,0 százalékkal meghaladta. A részletes adatok ugyanakkor nagymértékben árnyalják a képet, a havi bővülés jelentős részét a nagy értékű rendelések húzták, azok nélkül csupán 0,9 százalékos volt a növekedés mértéke. Kedvező viszont, hogy a kevéssé volatilis háromhavi rendelések volumene is emelkedést mutat a német feldolgozóiparban. 

A kiugró év végi adat egyébként azt is mutatja, hogy az orosz–ukrán háború kitörése óta először érte el a német feldolgozóipari rendelések volumene a 2021-es bázisszintjét. Habár a rendelésállomány alakulása végre pozitívabb kilátásokat eredményez, egyelőre még korai lenne az optimizmus, a konjunktúraindexek továbbra sem mutatnak érdemi felpattanásra utaló jeleket, miközben a rendelésállomány alakulása a tavalyi év végén a termelési adatokba se tudott begyűrűzni: a várt kismértékű csökkenéssel szemben havi alapon jelentősen, 1,9 százalékkal zsugorodott az ipari termelés decemberben, döntő részben az autóipar teljesítményének köszönhetően – részletezte Molnár Dániel. 

Az idei év egészében már növekedést vár az iparban az elemző. A november végi rendelésállomány már kismértékben magasabb volt a megelőző évi szintjénél, miközben idén a tavalyi alacsony bázis is támogathatja a bővülést a legfontosabb alágakban. 

Szintén a növekedés irányába hat, hogy a BMW-gyár mellett az idei év során fokozatosan bekapcsolódik majd a CATL- és a BYD-gyár termelése is a gazdaságba. 

Az exportkitettség miatt ugyanakkor a bővülés mértéke kapcsán mindenképpen a külső kereslet alakulása lesz a meghatározó. A német fiskális lazítás hatása fokozatosan a magyar gazdaságba is begyűrűzhet, amelynek eredményeként idén várhatóan már nemcsak a belső kereslet, a fogyasztás, hanem az export is támogathatja a gazdasági növekedést.

