agráriumagrárkamaraalmatermesztés

Lejárató kampány a magyar almatermelők ellen – megszólalt a kamara

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara teljes mellszélességgel kiáll a hazai almatermelők mellett, akik munkájukat magas szakértelemmel és komoly körültekintéssel végzik. A minap a sajtóban megjelent híresztelésekkel ellentétben a hazánkban megtermelt magyar alma továbbra is biztonságos és magas minőséget képvisel – közölték csütörtökön.

Magyar Nemzet
2026. 02. 05. 8:59
A magyar alma egészséges, fogyasztása biztonságos. Forrás: otó: PAUL EDMONDSON Forrás: Mint Images
Ahogy korábban írtuk, a Nébih is megerősítette, hogy a hazai almatermesztőket a területi élelmiszerlánc-felügyeleti szervek folyamatosan kiemelt figyelemmel és magas mintaszámmal ellenőrzik az almák növényvédőszer-maradék tartalmát. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is megszólalt, közleményükben azt írják, az alma termesztése során – a jelentős korokozók és a kártevők nagy száma miatt – szükség van növényvédelmi kezelésekre, ezek azonban az integrált növényvédelmi stratégia részét képzik. A folyamatot a termelők tudása mellett a növényvédelmi szaktanácsadók, szakirányítók együttes munkája is támogatja és ellenőrzi – hívja fel a figyelmet a NAK.

magyar alma, almatermelők
A hazai almatermelők megfelelnek a növényvédelmi előírásoknak, a magyar alma kiváló minőségű (Fotó: Shutterstock/KVMArt)

Fontos megjegyezni, hogy a növényvédőszer-használatra szigorú uniós szabályozás vonatkozik:

  •  forgalmazásuk, 
  • vásárlásuk,
  • felhasználásuk (például a kezelés időpontja és gyakorisága, minimum és maximum dózis, élelmezés-egészségügyi várakozási idő stb.) is korlátozott. 

Az EU-n belül ráadásul épp hazánkban a legszigorúbbak ezek a kritériumok. Ezen felül az egyes üzletláncok további előírásokat és elvárásokat támasztanak a beszállítókkal szemben.

 Mindezek miatt a gazdák rendkívül nagy figyelmet fordítanak az előírások betartására. Arról sem szabad elfeledkezni, hogy a növényvédőszerek alkalmazását a különböző támogatások is befolyásolják. Hazánkban számos ültetvény részt vesz az Agrár-környezetgazdálkodási programban (AKG), amely korlátozza a felhasználható növényvédőszerek körét.

A magyar alma támadása része egy lejáratásnak

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elfogadhatatlannak tartja, hogy a napokban megjelent tanulmány (Pesticide cocktails, PFAS and neurotoxins in most European apples) úgy állítja be negatív fényben a magyar almatermelést, hogy a vizsgálat módszertana nem alkalmas általános következtetések levonására. Ezzel olyan kárt okoz az ágazatnak, ami könnyen lehet, hogy visszafordíthatatlan következményekkel jár a fogyasztói bizalom szempontjából. A vizsgálat csupán az LOQ-szintet vizsgálta, ami az elfogadható pontossággal és precizitással meghatározható legalacsonyabb hatóanyag-koncentrációt jelenti a mintában. Azt a tanulmány is elismeri, hogy a mért értékek egyetlen esetben sem érték el az úgynevezett MRL-szintet, vagyis a legnagyobb megengedett koncentrációt, amely még mindig nem jelent veszélyt a fogyasztókra.

Ami nagyon fontos – és sajnos ez kevesebb figyelmet kapott -, hogy a vizsgált 59 mintából 58 minta teljes mértékben megfelelt az élelmezés-egészségügyi előírásoknak. Csupán egy mintában, egyetlen hatóanyag lépte túl a megengedett szintet – kis mértékben –, ami megerősíti, hogy az európai és a magyar alma is biztonságosan fogyasztható.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ezért arra bíztatja a fogyasztókat, hogy továbbra is bátran válasszák a magyar árut, bízzanak a magyar termelőkben, a hazai gyümölcsök – köztük természetesen az alma is – biztonságos, egészséges és kiváló minőségű. Ezt a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal is garantálja. A hatóság legutóbb közzétett jelentése (https://portal.nebih.gov.hu/-/biztonsagosan-fogyaszthatoak-a-hazai-termesu-almak) szerint az elmúlt három évben vizsgált almák mindegyike megfelelt az előírásoknak, határérték feletti növényvédőszer-maradékot nem találtak a hatóság szakemberei.

