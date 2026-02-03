Almaháború: megszólalt a Nébih

A közlemény szerint az alma a kereskedelemben legnagyobb mennyiségben kínált gyümölcs, amit az év minden időszakában fogyasztanak. Az intenzíven kezelt kultúrák közé tartozik, gyakran szükséges permetezni, ezért a Nébih és a vármegyei élelmiszerlánc-felügyelők folyamatosan, magas mintaszámmal vizsgálják. Az éves ellenőrzési terv a kereskedelmi kínálat vizsgálata mellett a termelők technológiai ellenőrzését, valamint az importált termékek vizsgálatát is magában foglalja.

A legális termelőtől, legális értékesítési csatornán beszerzett magyar alma biztonsággal fogyasztható/Fotó: Sipeki Péter/Kelet-Magyarország

A vizsgálati eredmények alapján az elmúlt három évben a Nébih laboratóriuma nem azonosított határérték felett szennyezett tételt, 2023 és 2025 között a hivatal laboratóriumai 278 almamintából 87 361 szermaradék-vizsgálatot végeztek, kifogásolt eredmény nélkül. Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA) jelentéseiben sem szerepel kifogásolt növényvédőszer-maradék almában az utóbbi három évben. A biztonságos használat érdekében az Európai Unióban, így Magyarországon is minden olyan növényvédőszer-hatóanyagra, amely az élelmiszereken keresztül eljuthat a fogyasztókhoz, meghatároznak egy maximálisan megengedett szermaradék-szintet (MRL).

Ezeket az értékeket komplex kockázatbecslési eljárás alapján, uniós szintű élelmiszer-fogyasztási adatok felhasználásával határozzák meg, és rendszeresen felülvizsgálják, figyelembe véve az új tudományos eredményeket is. Annyira szigorúan megállapított érték, hogy technológiai, kereskedelmi sztenderdnek számít, és téves gyakorlat egészségügyi határértékként tekinteni rá – hangsúlyozta a Nébih.

A hatóság közleményében hozzátette: minden esetben, amikor a vizsgálati eredmény a határérték alatt marad, az elfogadható szerhasználatot jelent. Az MRL esetleges túllépése pedig nem jelent azonnali biztonsági kockázatot, azt minden esetben egyedileg, kockázatbecslés alapján értékelik a hatóságok. A rendszer következő biztosítéka, hogy Magyarországon minden növényvédőszer kizárólag olyan módon használható, ami biztosítja, hogy ne lépjék túl az MRL-t. Csak olyan mennyiségben maradhat bármely kezelt terményben szermaradék, amely nagyon nagy biztonsággal fogyasztható és nem jelent a fogyasztóra kockázatot. A technológiai szabályok betartását a hatóságok a termelőknél folytatott vizsgálatokkal, valamint import termék esetén a határállomásokon rendszeresen ellenőrzik – közölte a Nébih.