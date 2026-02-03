Nébihellenőrzésalmanövényvédőszerélelmiszerbiztonság

Almaháború: megszólalt a Nébih

Biztonságosan fogyaszthatók a hazai termésű almák, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) és a területi élelmiszerlánc-felügyeleti szervek folyamatosan kiemelt figyelemmel és magas mintaszámmal ellenőrzik az almák növényvédőszer-maradék tartalmát – közölte a hivatal kedden.

Magyar Nemzet
2026. 02. 03. 15:57
Jelentősen drágult a Granny Smith alma Fotó: PAUL EDMONDSON Forrás: Mint Images
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A közlemény szerint az alma a kereskedelemben legnagyobb mennyiségben kínált gyümölcs, amit az év minden időszakában fogyasztanak. Az intenzíven kezelt kultúrák közé tartozik, gyakran szükséges permetezni, ezért a Nébih és a vármegyei élelmiszerlánc-felügyelők folyamatosan, magas mintaszámmal vizsgálják. Az éves ellenőrzési terv a kereskedelmi kínálat vizsgálata mellett a termelők technológiai ellenőrzését, valamint az importált termékek vizsgálatát is magában foglalja.

alma
A legális termelőtől, legális értékesítési csatornán beszerzett magyar alma biztonsággal fogyasztható/Fotó: Sipeki Péter/Kelet-Magyarország

 

A vizsgálati eredmények alapján az elmúlt három évben a Nébih laboratóriuma nem azonosított határérték felett szennyezett tételt, 2023 és 2025 között a hivatal laboratóriumai 278 almamintából 87 361 szermaradék-vizsgálatot végeztek, kifogásolt eredmény nélkül. Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA) jelentéseiben sem szerepel kifogásolt növényvédőszer-maradék almában az utóbbi három évben. A biztonságos használat érdekében az Európai Unióban, így Magyarországon is minden olyan növényvédőszer-hatóanyagra, amely az élelmiszereken keresztül eljuthat a fogyasztókhoz, meghatároznak egy maximálisan megengedett szermaradék-szintet (MRL). 

Ezeket az értékeket komplex kockázatbecslési eljárás alapján, uniós szintű élelmiszer-fogyasztási adatok felhasználásával határozzák meg, és rendszeresen felülvizsgálják, figyelembe véve az új tudományos eredményeket is. Annyira szigorúan megállapított érték, hogy technológiai, kereskedelmi sztenderdnek számít, és téves gyakorlat egészségügyi határértékként tekinteni rá – hangsúlyozta a Nébih.

A hatóság közleményében hozzátette: minden esetben, amikor a vizsgálati eredmény a határérték alatt marad, az elfogadható szerhasználatot jelent. Az MRL esetleges túllépése pedig nem jelent azonnali biztonsági kockázatot, azt minden esetben egyedileg, kockázatbecslés alapján értékelik a hatóságok. A rendszer következő biztosítéka, hogy Magyarországon minden növényvédőszer kizárólag olyan módon használható, ami biztosítja, hogy ne lépjék túl az MRL-t. Csak olyan mennyiségben maradhat bármely kezelt terményben szermaradék, amely nagyon nagy biztonsággal fogyasztható és nem jelent a fogyasztóra kockázatot. A technológiai szabályok betartását a hatóságok a termelőknél folytatott vizsgálatokkal, valamint import termék esetén a határállomásokon rendszeresen ellenőrzik – közölte a Nébih.

Ha egy növényi termékben a megengedettnél több növényvédőszer-maradék, vagy más, egészségre ártalmas anyag található, a hatóság fellép az élelmiszerbiztonság védelmében. A növényvédelmi szabálytalanságokat mind az előállítás, mind a forgalomba hozatal esetében szigorúan szankcionálja. Ilyen intézkedésre alma esetében az elmúlt 3 évben nem kerül sor. A legális termelőtől, legális értékesítési csatornán beszerzett magyar alma biztonsággal fogyasztható – hangsúlyozta az élelmiszerlánc-biztonsági hivatal.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekélő kövületek

A kövületek után jönnek a fekete öves atlantisták

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Gondolhatnánk, hogy az EU vezetői egyszerűen síkhülyék, de az a sejtésem, hogy mégsem.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.