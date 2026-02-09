Rendkívüli

Nem változott meg az ország, a Tisza nagyot bukott Balmazújvárosban + videó

Vadonatúj német mozdonyok a MÁV-nál – itt vannak a fotók

A járművek – a korábban forgalomba álltakhoz hasonlóan – nem vásárlás, hanem bérleti konstrukció keretében kerültek a vasúttársasághoz.

2026. 02. 09. 8:49
A MÁV ezúttal nem az ELL-től, hanem a nemzetközi piacon aktív Akiem vasúti lízingcégtől béreli a mozdonyokat – írta a Világgazdaság. A megoldás illeszkedik ahhoz a finanszírozási és üzemeltetési szemléletváltáshoz, amely egyre több európai vasúttársaságot jellemez, és amelynek lényege, hogy a járműbeszerzések nem kizárólag hagyományos tulajdonszerzés útján valósulnak meg.

Plusz ötvenezer vasúti ülőhelyet igér a MÁV 2026-ra. (Illusztráció) Fotó: arpasi.bence / Shutterstock
Plusz ötvenezer vasúti ülőhelyet igér a MÁV 2026-ra (Fotó: arpasi.bence / Shutterstock)

Ezért nem vásárolta meg a vonatokat a MÁV

Hegyi Zsolt, a MÁV vezetője hangsúlyozta:

a vontatott szerelvények után egyre nagyobb szerepet kapnak a motorvonatok, a járművek finanszírozásánál pedig a bérlet, a lízing és a szállítói finanszírozás is reális alternatívává vált

– fogalmazott, majd hozzátette: több európai országban – például Csehországban és Lengyelországban – ma már természetes, hogy a vasúttársaságok ilyen konstrukciókban jutnak korszerű járművekhez, sőt a Budapestre közlekedő cseh Vectronok egy részét is ugyanattól a lízingcégtől bérlik, mint a MÁV.

A MÁV célja, hogy a járművek ne csak papíron létezzenek, hanem ténylegesen megjelenjenek a mindennapi forgalomban, még akkor is, ha ez átmenetileg bérleti megoldásokkal valósul meg. 

A vezető kiemelte: ahhoz, hogy három–négy éven belül korszerű vasúti járműpark álljon rendelkezésre, a finanszírozási döntéseket már most meg kell hozni.

A most érkezett Vectronok ennek a stratégiának a részeként állnak forgalomba, és a MÁV szerint hozzájárulnak ahhoz, hogy az utasok rövid távon is érzékelhető javulást tapasztaljanak a vasúti szolgáltatások színvonalában.

Az alábbi képen látható korszerű Vectron mozdonyok ezentúl a MÁV flottáját erősítik:

image

Hatalmas tervek 2026-ra

„Plusz ötvenezer vasúti ülőhely: mintegy száz távolsági és elővárosi motorvonat, majdnem kilencven darab új InterCity-kocsi!” – olvasható Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatójának Facebook-posztjában. A poszt szerint erről szól az a most megjelent kormányhatározat, amivel nagyobb lépést lehet tenni a MÁV-flotta megújítása felé. A most elfogadott határozat előkészítése során az építési és közlekedési minisztérium, valamint a MÁV csoport szakemberei a flotta megerősítésének nem csupán a szakmai, hanem finanszírozási kérdéseit is tisztázták. 

A határozat felhatalmazza a MÁV Személyszállítási Zrt.-t, hogy 

feltételes közbeszerzési eljárást indítson ötven, távolsági forgalomra alkalmas motorvonat beszerzésére, további húsz járműre szóló opcióval.

A MÁV csoport vezérigazgatója szerint ilyen jelentős távolságijármű-beszerzésre harminc éve nem volt példa Magyarországon. 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Nyugat globális uralmi struktúrái egy olyan elhúzódó „anyag-világháborúval” kénytelenek szembenézni, amelyben a FIRE és a Big Tech szimbolikus „fegyverei” már nem biztos, hogy elégségesek lesznek.

