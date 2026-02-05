atomenergiaSüli Jánospaksi atomerőműRoszatomPaks II.Alekszej LihacsovSzijjártó Péter

Paks II a magyar energiaszuverenitás alapja

A Paks II projekt tovább növeli Magyarország energiabiztonságát, fenntarthatóságot nyújt, kedvező villamosenergia-árat jelent − hangsúlyozta Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója csütörtökön a Paks II. Atomerőmű első betonöntési ünnepségén, amellyel megkezdődött a Paksi Atomerőmű 5. blokk reaktorépületének alapozása.

2026. 02. 05.
Fotó: Polyák Attila
Az első betonöntéssel a Paks II. atomerőmű a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) besorolása alapján épülő atomerőműnek minősül. Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója az ünnepségen a betonöntés napját a magyar atomenergia, a magyar–orosz kapcsolatok ünnepének nevezte, amellyel az építkezés új státusba lépett, élvezi a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség támogatását.

Paks II betonalap öntése
A Paks II lesz az első olyan atomerőmű az Európai Unió területén, amely orosz VVER–1200-as III+ generációs reaktorokkal működik majd/Fotó: Polyák Attila

 

A Roszatom vezérigazgatója szólt arról is, hogy a betonöntés lendületet ad a beruházásnak, de még sok munka van hátra, és készen állnak a nehézségeket leküzdeni. A Roszatom célja, hogy a mostani beruházás ne az utolsó projekt legyen a magyar–orosz atomenergetikai együttműködésben − fogalmazott a vezérigazgató, aki egyben megköszönte a magyar külgazdasági és külügyminiszter diplomáciai munkáját, amelyet a projekt érdekében végzett, illetve elismeréssel szólt a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség vezetőjének munkájáról, szakmai függetlenségének megőrzéséről.

Rafael Mariano Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség főigazgatója az ünnepségen hangsúlyozta az atomenergia fenntarthatóságban betöltött szerepét, és azt, hogy a Paks II beruházás hozzájárul Magyarország növekedéséhez. Felidézte, hogy a Paks II beruházás időnként ellenszéllel találja magát szemben, de ezt nemzetközi együttműködésben le lehet győzni.

Süli János (Fidesz–KDNP), a térség országgyűlési képviselője az ünnepségen elmondta, hogy a környéken élőknek is jelentős ünnep a betonöntés. Fontosnak nevezte, hogy a munka haladjon, mert nemzeti stratégiai kérdés az atomerőmű megépítése, amely nemcsak olcsó energiát jelent, de az energiaszuverenitás alapja is.

Felidézte a Paks II beruházás jelentősebb eddigi állomásait, egyebek között azt, hogy a beruházást a parlament is támogatta, a magyar energiastratégiában pedig megerősítették, hogy az országnak további két blokkra van szüksége. A mostani tél is megmutatta, hogy az ország nem tud atomenergia nélkül meglenni, a lakosság olcsó energiaellátását tudják ezzel biztosítani − jelentette ki Süli János.

A Roszatom tájékoztatása szerint a Paks II lesz az első olyan atomerőmű az Európai Unió területén, amely orosz VVER–1200-as III+ generációs reaktorokkal működik majd.

Az első betonöntés előzménye, hogy az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) 2025. november 4-én kiadta azokat az engedélyeket, amelyek a Paksi Atomerőmű 5. blokkjának alapozásához és a reaktorépület megépítéséhez szükségesek. A 2022-es létesítési engedélyhez kapcsolódó ezen engedélyek megerősítik, hogy a projekt megfelel a nemzetközi, európai és nemzeti nukleáris biztonsági követelményeknek.

Az alapozás után megkezdődik a reaktorépület belső és külső védőburkolatának, a födémeknek a kivitelezése, majd ezt követően a berendezések beszerelése. Elsőként a reaktor alá kerülő zónaolvadék csapdát építik be, ami az atomerőmű passzív biztonsági rendszereinek egyik eleme.

A Paksi Atomerőmű új blokkjai a 2014. január 14-i orosz–magyar kormányközi megállapodás és az új erőmű tervezésére, a beszerzésekre és a kivitelezésre vonatkozó EPC-szerződés alapján valósulnak meg. A VVER–1200 atomerőművi blokkok építésére vonatkozó létesítési engedély a magyar nukleáris hatóság 2022 augusztusában adta ki. Ezen engedély alapján befejeződtek az új atomerőművi blokkok előkészítő munkálatai, kialakították a leendő 5. blokk munkagödrét – közölte a Roszatom.

