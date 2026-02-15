Szijjártó Péter: Kapitány István naponta mond be egy óriáskamut a magyar gazdaságról

Úgy tűnik, hogy Kapitány István, a Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője már naponta mond be egy óriáskamut a magyar gazdaságról, miközben az elmúlt négy év a durva nemzetközi válságok ellenére a gazdaságtörténet legsikeresebb időszaka volt a beruházások szempontjából – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vasárnap a Facebookon.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető Kapitány István friss Facebook-bejegyzésére reagált, és hangsúlyozta:

Úgy tűnik, mostantól ez a napi rutin: Kapitány alelnök úr naponta mond be egy óriáskamut a magyar gazdaságról. A mai, szürke vasárnapot sem hagyta ki. Amit leírt, az színtiszta kamu

– írta a tárcavezető.

„Az elmúlt négy év – a nagyon durva nemzetközi válságok dacára – a magyar gazdaság négy legsikeresebb éve volt a beruházások szempontjából.

Soha ennyi beruházásról nem kötöttünk megállapodást, soha ennyi gyár és soha ennyi kutatóközpont nem épült korábban, mint az elmúlt négy év során

– mutatott rá.

– Mi lettünk az egyetlen ország Németországon kívül, ahol mindhárom nagy német autógyártó vállalatnak van gyára, tavaly rekordot döntött a hazánkba érkező amerikai beruházások mértéke, soha ennyi K+F tevékenységet nem hoztak Magyarországra, és ha végigmegy a Váci úton, láthatja a világ legnagyobb pénzügyi, gyógyszeripari és energiavállalatainak szolgáltató központjait, ahol diplomás, több nyelvet beszélő fiatalok tízezrei dolgoznak – sorolta.

Szóval, érdemes néha kikandikálni a Shell-részvények stócai mögül, s akkor van esély a tisztánlátásra…

– tette hozzá.