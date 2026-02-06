Almaháború: volt greenpeaces, „civil” polgármester a magyar almát lejáratni igyekvő szervezet igazgatóságában

A brüsszeli székhelyű PAN Europe honlapja szerint az a Tömöri Balázs a szervezet magyarországi egyéni igazgatósági tagja, aki korábban hosszú ideig a Greenpeace magyar szervezeténél dolgozott, ám 2019 óta Pilisborosjenő polgármestere a 2097 Csoport Egyesület színeiben. Az egyesületet az Ökotárs Alapítvány 2019-es éves jelentése szerint pénzügyi támogatásban részesítette céljainak végrehajtására.

Az Ökotárs Alapítvány finanszírozta Tömöriék önkormányzati kampányát?

Az alapítvány honlapján angol nyelven a dotációt a következőkkel indokolta: a 2097 Csoport célja „Pilisborosjenő faluközpontjának zöld és épített értékeinek megmentése, a közterek helyi igényeinek felmérése, bizonyos belső területek alternatív felhasználásának kidolgozása, valamint a lakosság aktív bevonása ebbe a folyamatba”. Ám

a projektben elért legjelentősebb eredménynek az önkormányzati választások során a helyieknek szóló tájékoztató kampányt nevezik, melynek céljaként a megalapozott választás elősegítését, valamint egy vita megszervezését a polgármesterjelöltekkel jelölték meg.

Ez alapján mindenképp rögzíthetjük, hogy az egyesület kampányát az Ökotárs finanszírozta, hiszen maguk ismerik el, hogy a politikai akarat befolyásolására alkalmas tevékenységre adtak pénzt. Így nem meglepő, hogy Tömöri nevével legutóbb akkor találkozhattunk, amikor tavaly letiltotta Menczer Tamás október 23-i ünnepi beszédét, melyet a fideszes politikus a településen mondott volna el.

A többek közt a magyar almát is illető alaptalan állításokat egyébként mind a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih), mind pedig az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) gyakorlati ellenőrzéseinek eredményei egyértelműen cáfolják. Ugyanis mint azt a magyar hatóság közleményében írta:

az elmúlt három évben

közel 280 almamintát vizsgáltak meg,

több mint 87 ezer szermaradék-teszttel,

és egyetlen esetben sem találtak határérték-túllépést. Kiemelték: a boltokban kapható magyar alma biztonságosan fogyasztható. Az EFSA rendszeres vizsgálatai alapján pedig megerősíthető, hogy a magyar alma nem szerepel a problémás termékek listáján.