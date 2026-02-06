tömöri balázsgreenpeaceökotárs alapítvány

Almaháború: volt greenpeaces, „civil” polgármester a magyar almát lejáratni igyekvő szervezet igazgatóságában

Bár közel sincs még szezonja az almának mégis összehangolt támadást indítottak nemzetközi és hazánkban működő civil szervezetek a magyar almatermelők ellen. A Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) nevű tömörülés, amely szoros kapcsolatban áll brüsszeli bürokratákkal, a napokban olyan állításokat fogalmazott meg a Magyar Természetvédők Szövetségével (MTVSZ) közösen megjelentetett jelentésében, melyek riadalmat keltettek többek közt a magyar gyümölcs kapcsán is. A globális szervezet egyik igazgatósági tagja pedig Tömöri Balázs – Pilisborosjenő jelenlegi „civil” polgármestere –, aki korábban a magyar Greenpeace munkatársa volt.

Magyar Nemzet
2026. 02. 06. 14:34
Fotó: Sipeki Péter
A brüsszeli székhelyű PAN Europe honlapja szerint az a Tömöri Balázs a szervezet magyarországi egyéni igazgatósági tagja, aki korábban hosszú ideig a Greenpeace magyar szervezeténél dolgozott, ám 2019 óta Pilisborosjenő polgármestere a 2097 Csoport Egyesület színeiben. Az egyesületet az Ökotárs Alapítvány 2019-es éves jelentése szerint pénzügyi támogatásban részesítette céljainak végrehajtására. 

Tömöri Balázs
A magyar almát lejáratni igyekvő PAN Europe igazgatósági tagja Tömöri Balázs. / Fotó: Mint Images

Az Ökotárs Alapítvány finanszírozta Tömöriék önkormányzati kampányát?

Az alapítvány honlapján angol nyelven a dotációt a következőkkel indokolta: a 2097 Csoport célja „Pilisborosjenő faluközpontjának zöld és épített értékeinek megmentése, a közterek helyi igényeinek felmérése, bizonyos belső területek alternatív felhasználásának kidolgozása, valamint a lakosság aktív bevonása ebbe a folyamatba”. Ám 

a projektben elért legjelentősebb eredménynek az önkormányzati választások során a helyieknek szóló tájékoztató kampányt nevezik, melynek céljaként a megalapozott választás elősegítését, valamint egy vita megszervezését a polgármesterjelöltekkel jelölték meg. 

Ez alapján mindenképp rögzíthetjük, hogy az egyesület kampányát az Ökotárs finanszírozta, hiszen maguk ismerik el, hogy a politikai akarat befolyásolására alkalmas tevékenységre adtak pénzt. Így nem meglepő, hogy Tömöri nevével legutóbb akkor találkozhattunk, amikor tavaly letiltotta Menczer Tamás október 23-i ünnepi beszédét, melyet a fideszes politikus a településen mondott volna el.

Meg sem száradt a tinta a Mercosur-egyezményen, máris megindult a kavarás

A többek közt a magyar almát is illető alaptalan állításokat egyébként mind a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih), mind pedig az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) gyakorlati ellenőrzéseinek eredményei egyértelműen cáfolják. Ugyanis mint azt a magyar hatóság közleményében írta: 

  • az elmúlt három évben 
  • közel 280 almamintát vizsgáltak meg, 
  • több mint 87 ezer szermaradék-teszttel, 

és egyetlen esetben sem találtak határérték-túllépést. Kiemelték: a boltokban kapható magyar alma biztonságosan fogyasztható. Az EFSA rendszeres vizsgálatai alapján pedig megerősíthető, hogy a magyar alma nem szerepel a problémás termékek listáján.

Mindezek ellenére a héten a Telex.hu-n megjelent cikk a közelről sem reprezentatív vizsgálatra hivatkozva azt sugallja, hogy 12 tagország mellett a magyar alma is tele van mérgező vegyszerekkel. 

Mindenképp figyelemre méltó, hogy akkor indul összehangolt támadás a magyar agrárium ellen is, miután Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke aláírta a dél-amerikai Mercosur-államok és az Európai Unió közötti szabadkereskedelmi megállapodást. Az egyezségből Brüsszel narratívája szerint nem származhat nagy hátránya Európa mezőgazdaságának, ám a civil szervezetek aktivizálódása és a fokozódó lökdösődés épp azt igazolja, hogy egyes szereplők már most az európai piac szűkülésére rendezkednek be.

