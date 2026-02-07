Míg Magyarországon száguld a turizmus, a szomszédban katasztrofális számokat produkál az ágazat

A december katasztrofálisan sikerült a romániai turisztikai ágazat számára, annak ellenére, hogy megugrott a külföldi vendégek száma – derült ki a román Országos Statisztikai Intézet (INS) turizmus adataiból. A friss összesítés szerint az éves teljesítményt nézve sem jobb a helyzet, különösen a belföldi vendégek számát illetően.

Az erdélyi turizmus magyarok által kedvelt célpontja, a Szent Anna-tó környéke / Fotó: Tasi Zsolt /csodahelyek.hu

Eközben Magyarországon dübörög a turizmus

Miként korábban lapunk is megírta, Magyarországon minden korábbi rekordot megdöntött tavaly a turizmus, hazánk népszerűsége a magyar és nemzetközi utazók körében egyaránt töretlenül növekszik. Tavaly közel 20 millió vendég kapcsolódott ki nálunk, ez több mint 7 százalékos növekedést jelent 2024-hez képest.

Ezzel öt évvel korábban sikerült elérni a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiában korábban 2030-ra tervezett 20 milliós vendégszámot, sőt a 46,8 milliós vendégéjszaka-értékkel is csaknem megvalósult az 50 milliós célszám, amelyet 4,3 százalékos növekedéssel sikerült elérni egy év alatt.

Ahogy a napokban a Nemzetgazdasági Minisztérium jelezte, hazánkban 2025-ben az Európai Unió tagállamainak átlagos növekedési üteméhez képest közel két és félszeres bővülést mutatott a vendégek száma a kereskedelmi szálláshelyeken, ezzel nem csupán jóval az uniós átlag felett teljesítettünk, hanem legfőbb versenytársainkat is magunk mögé utasítottuk.

Különösen a külföldi vendégszám erősödése volt jelentős, amely 12 százalékkal bővült. Ez bő kétszerese Ausztria, több mint ötszöröse Horvátország növekedésének, és jelentősen meghaladja Csehország bővülését.

Románia nem volt ilyen szerencsés

A külföldi vendégéjszakák száma ugyan a szomszédos Romániában is nőtt, de ennek ellenére, összességében katasztrófálisak az eredmények – jelezte a román statisztikai hivatal. Tavaly 13,917 millió turista töltött el legalább egy éjszakát idegenforgalmi szálláshelyen Romániában, 2,4 százalékkal kevesebb, mint 2024-ben. A belföldi vendégek száma 4,6 százalékkal 11,330 millióra csökkent, míg a külföldieké 8,5 százalékkal 2,587 millióra nőtt – számolt be a Maszol.

A legtöbb külföldi Németországból (246 ezer),

Olaszországból (225 ezer),

Izraelből (182 ezer),

az Amerikai Egyesült Államokból (151 ezer),

az Egyesült Királyságból (150 ezer),

Spanyolországból (126 ezer),

Lengyelországból (125 ezer)

és Magyarországról (122 ezer) érkezett Romániába.

A legnagyobb növekedés a lengyeleknél következett be, 2024-ben még csak 102 ezren látogattak el Romániába.