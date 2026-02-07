Míg Magyarországon száguld a turizmus, a szomszédban katasztrofális számokat produkál az ágazat

A december katasztrofálisan sikerült a romániai turisztikai ágazat számára, annak ellenére, hogy megugrott a külföldi vendégek száma – derült ki a román Országos Statisztikai Intézet (INS) turizmus adataiból. A friss összesítés szerint az éves teljesítményt nézve sem jobb a helyzet, különösen a belföldi vendégek számát illetően.
Eközben Magyarországon dübörög a turizmus
Miként korábban lapunk is megírta, Magyarországon minden korábbi rekordot megdöntött tavaly a turizmus, hazánk népszerűsége a magyar és nemzetközi utazók körében egyaránt töretlenül növekszik. Tavaly közel 20 millió vendég kapcsolódott ki nálunk, ez több mint 7 százalékos növekedést jelent 2024-hez képest.
Ezzel öt évvel korábban sikerült elérni a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiában korábban 2030-ra tervezett 20 milliós vendégszámot, sőt a 46,8 milliós vendégéjszaka-értékkel is csaknem megvalósult az 50 milliós célszám, amelyet 4,3 százalékos növekedéssel sikerült elérni egy év alatt.
Ahogy a napokban a Nemzetgazdasági Minisztérium jelezte, hazánkban 2025-ben az Európai Unió tagállamainak átlagos növekedési üteméhez képest közel két és félszeres bővülést mutatott a vendégek száma a kereskedelmi szálláshelyeken, ezzel nem csupán jóval az uniós átlag felett teljesítettünk, hanem legfőbb versenytársainkat is magunk mögé utasítottuk.
Különösen a külföldi vendégszám erősödése volt jelentős, amely 12 százalékkal bővült. Ez bő kétszerese Ausztria, több mint ötszöröse Horvátország növekedésének, és jelentősen meghaladja Csehország bővülését.
Románia nem volt ilyen szerencsés
A külföldi vendégéjszakák száma ugyan a szomszédos Romániában is nőtt, de ennek ellenére, összességében katasztrófálisak az eredmények – jelezte a román statisztikai hivatal. Tavaly 13,917 millió turista töltött el legalább egy éjszakát idegenforgalmi szálláshelyen Romániában, 2,4 százalékkal kevesebb, mint 2024-ben. A belföldi vendégek száma 4,6 százalékkal 11,330 millióra csökkent, míg a külföldieké 8,5 százalékkal 2,587 millióra nőtt – számolt be a Maszol.
- A legtöbb külföldi Németországból (246 ezer),
- Olaszországból (225 ezer),
- Izraelből (182 ezer),
- az Amerikai Egyesült Államokból (151 ezer),
- az Egyesült Királyságból (150 ezer),
- Spanyolországból (126 ezer),
- Lengyelországból (125 ezer)
- és Magyarországról (122 ezer) érkezett Romániába.
A legnagyobb növekedés a lengyeleknél következett be, 2024-ben még csak 102 ezren látogattak el Romániába.
