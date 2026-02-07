Míg Magyarországon száguld a turizmus, a szomszédban katasztrofális számokat produkál az ágazat

Rendkívüli

Míg Magyarországon igazi sikerágazattá vált a turizmus és öt évvel hamarabb sikerült elérni a célként kitűzött húszmilliós vendégszámot, nem mindenhol szárnyal így az idegenforgalom, mint nálunk. A szomszédos Romániában a friss statisztikák szerint igen gyenge évet zárt a turizmus, a turisták és a vendégéjszakák száma is csökkent, mindössze 13,917 millió turista töltött el legalább egy éjszakát idegenforgalmi valamilyen szálláshelyen.

Gazsó Rita
2026. 02. 07. 6:35
A december katasztrofálisan sikerült a romániai turisztikai ágazat számára, annak ellenére, hogy megugrott a külföldi vendégek száma – derült ki a román Országos Statisztikai Intézet (INS) turizmus adataiból. A friss összesítés szerint az éves teljesítményt nézve sem jobb a helyzet, különösen a belföldi vendégek számát illetően. 

turizmus
Az erdélyi turizmus magyarok által kedvelt célpontja, a Szent Anna-tó környéke / Fotó: Tasi Zsolt /csodahelyek.hu

Eközben Magyarországon dübörög a turizmus

Miként korábban lapunk is megírta, Magyarországon minden korábbi rekordot megdöntött tavaly a turizmus, hazánk népszerűsége a magyar és nemzetközi utazók körében egyaránt töretlenül növekszik. Tavaly közel 20 millió vendég kapcsolódott ki nálunk, ez több mint 7 százalékos növekedést jelent 2024-hez képest. 

Ezzel öt évvel korábban sikerült elérni a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiában korábban 2030-ra tervezett 20 milliós vendégszámot, sőt a 46,8 milliós vendégéjszaka-értékkel is csaknem megvalósult az 50 milliós célszám, amelyet 4,3 százalékos növekedéssel sikerült elérni egy év alatt. 

Ahogy a napokban a Nemzetgazdasági Minisztérium jelezte, hazánkban 2025-ben az Európai Unió tagállamainak átlagos növekedési üteméhez képest közel két és félszeres bővülést mutatott a vendégek száma a kereskedelmi szálláshelyeken, ezzel nem csupán jóval az uniós átlag felett teljesítettünk, hanem legfőbb versenytársainkat is magunk mögé utasítottuk. 

Különösen a külföldi vendégszám erősödése volt jelentős, amely 12 százalékkal bővült. Ez bő kétszerese Ausztria, több mint ötszöröse Horvátország növekedésének, és jelentősen meghaladja Csehország bővülését.

Románia nem volt ilyen szerencsés

A külföldi vendégéjszakák száma ugyan a szomszédos Romániában is nőtt, de ennek ellenére, összességében katasztrófálisak az eredmények – jelezte a román statisztikai hivatal. Tavaly 13,917 millió turista töltött el legalább egy éjszakát idegenforgalmi szálláshelyen Romániában, 2,4 százalékkal kevesebb, mint 2024-ben. A belföldi vendégek száma 4,6 százalékkal 11,330 millióra csökkent, míg a külföldieké 8,5 százalékkal 2,587 millióra nőtt – számolt be a Maszol.

  • A legtöbb külföldi Németországból (246 ezer), 
  • Olaszországból (225 ezer), 
  • Izraelből (182 ezer), 
  • az Amerikai Egyesült Államokból (151 ezer), 
  • az Egyesült Királyságból (150 ezer), 
  • Spanyolországból (126 ezer), 
  • Lengyelországból (125 ezer) 
  • és Magyarországról (122 ezer) érkezett Romániába. 

A legnagyobb növekedés a lengyeleknél következett be, 2024-ben még csak 102 ezren látogattak el Romániába. 

Tavaly erősen visszaesett a belföldi utazók száma

A vendégéjszakák száma 1,7 százalékkal 29,685 millióra csökkent. A belföldi vendégéjszakák tekintetében a csökkenés 3,5 százalékos volt, ellenben a külföldi turisták 7,9 százalékkal több éjszakát töltöttek el romániai szálláshelyeken.

A legtöbben, 2,053 millióan Bukarestet, 1,809 millióan a tengerparti Konstancat, 1,388 millióan Brassót, 669 ezren Kolozs és 607 ezren Szeben megyét keresték fel. 

A parajdi katasztrófa nagyon visszavetette az idegenforgalmat Hargita megyében, a látogatók száma az egy évvel korábbi 220 772-ről, közel 17 százalékkal, 184 120-ra csökkent. 

Nem csak Parajd környékére érkeztek kevesebben: Kovászna megyében ugyan kisebb volt a visszaesés, 154 305 látogató érkezett, közel 7 százalékkal kevesebb, mint 2024-ben. Maros megyére 535 ezer turista volt kíváncsi, mintegy 45 ezerrel több, mint egy évvel korábban.

A december különösen rosszul sikerült a román turizmus számára, az utazók száma 5,8 százalékkal, a vendégéjszakáké pedig 6,2 százalékkal maradt el az egy évvel korábbi értéktől, előbbi 907 ezerre, utóbbi 1,707 millióra csökkent. A belföldi vendégek száma 12 százalékkal csökkent, míg a külföldieké 26,4 százalékkal nőtt, a vendégéjszakák tekintetében 15,4 százalékos visszaesés, illetve 25,3 százalékos növekedés mutatkozott, amelyet katasztrófálisnak minősített a romániai magyar portál.

