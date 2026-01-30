Sikerágazat lett a turizmus, özönlöttek a vendégek

Fantasztikus eredmény, hogy már most sikerült a célként kitűzött majdnem húszmilliós éves vendégszámot elérni, amelyet a nemzeti turizmusfejlesztési stratégiában csak jóval későbbre, 2030-ra terveztek – mondta a Magyar Nemzetnek Kiss Róbert Richárd turisztikai szakújságíró. Szerencsére ez a vendégszám még nem okoz túlturizmust, és jó esély van rá, hogy ebben az évben is elérjük ugyanezt.

Budapest a legfőbb célpont (Fotó: Vémi Zoltán)

A mostani számok tükrében az elkövetkezendő időszak feladata, hogy a vendégszámot megőrizve, minőségi szolgáltatásokat kínálva minél jelentősebb bevételt sikerüljön elérni. Érdemes abba az irányba elmozdulni, hogy akik ide érkeznek, minél több szolgáltatást vegyenek igénybe, akár a jelenleginél hosszabb ideig maradjanak vagy többet költsenek – véli a szakember, aki szerint turisztikai vonzerőben nincsen hiány. Ide sorolta a hazai épített örökséget, a gyógyfürdőket, a kulturális kínálatot, a magyar vendéglátás, gasztronómia egyediségét.

Úgy véli: a turisztikai bevételek már most is jelentősek: a GDP mintegy 14 százalékát adják. Ennek növelése tehát a cél, amelyben a külföldi és a belföldi vendégeket tekintve egyaránt van növekedési potenciál.

Kiss Róbert Richárd szerint nemcsak magunkhoz képest jelentős a bővülés: a Magyarországon az európai uniós – különösen a versenytársnak számító régiós – országok idegenforgalmának átlagát meghaladó mértékben nőtt vendégforgalom, sőt Budapest a bevételek szempontjából is erősödött. Ráadásul a budapesti bővülés az európai városokkal összehasonlítva is hihetetlenül magas szintű volt.

Ha Magyarország vendégeinek összetételét nézzük, akkor az látszik, hogy a forgalmat felerészben belföldi, felerészt pedig külföldi vendégek adják. Magyarország egészét tekintve a legtöbb külföldi továbbra is Németországból jön, Budapestet illetően pedig az Egyesült Királyságból. A külföldi utazók többsége ugyan Budapestet keresi fel, de nő a vidéki településekre érkező külföldi vendégek száma is.

Kiss Róbert Richárd szerint az látszik, hogy a külföldiek egyre nagyobb számban keresik fel gyógyfürdőinket vagy a Balaton környékét, ahová Spanyolországból és Olaszországból, valamint a visegrádi országokból is sokan utaznak. Népszerű település például Hévíz, amelyet a Balaton közelsége is vonzóvá tesz, de erős számokat hozott a fürdővárosok közül még Hajdúszoboszló és Sárvár vagy Siófok, Balatonfüred.