A nemzetközi turizmus várhatóan felfelé húzza a GDP-t a negyedik negyedévben

A héten a KSH több lényeges adatot közül – de ezek közül is messze a legfontosabb a negyedik negyedéves GDP pénteki gyorsbecslése lesz – mondta el lapunk megkeresésére Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza. Ismertette, a harmadik negyedévben a gazdaság negyedéves alapon stagnált, míg éves összevetésben 0,6 százalékkal bővült. A negyedik negyedévben remélhetőleg negyedéves alapon is bővült már a gazdaság – bár a novemberi kedvezőtlen ipari és építőipari adatok alapján egy negatív meglepetés sem kizárt. Ezzel együtt a 2025-ös év egészének GDP-növekedése is ismertté válik – ez valahol 0,4 százalék körül alakulhatott, azaz ismét egy olyan éven vagyunk túl, ahol csak minimális növekedést ért el hazánk gazdasága.

Novemberben a hazai szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma 5,8 százalékkal bővült, a nemzetközi turizmus számai pedig a GDP-t is kedvező irányba befolyásolták

Fotó: Faludi Imre / Faludi Imre

Ezt megelőzően szerdán még megismerhetjük a turisztikai szálláshelyek decemberi adatait, csütörtökön pedig a szintén decemberi ipari termelői ár és termék-külkereskedelmi adatokat. Novemberben a hazai szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma 5,8 százalékkal bővült. Ezen belül a belföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma 2,1 százalékkal csökkent, míg a külföldi vendégek által eltöltötteké 12 százalékkal növekedett – a nemzetközi turizmus tehát várhatóan felfelé húzza a GDP-t a negyedik negyedévben – vélekedett Regős Gábor.

Az ipari termelői árak novemberben havi alapon 0,3, míg éves alapon 2,7 százalékkal csökkentek – ez utóbbiban kiemelkedő szerepe van a forint erősödésének, hiszen a nemzetközi kereskedelmi szerződések jellemzően nem forintban, hanem dollárban vagy euróban köttetnek. Éves összevetésben az egyes ágazatok közül a termelői árak

leginkább a kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás ágazatban csökkentek (10,6 százalék),

míg a legnagyobb növekedést a számítógépgyártás árai (4,9 százalék) érték el.

Novemberben a termékkülkereskedelem kedvezőtlen képet mutatott – mutatott rá Regős Gábor. Az export volumene 7,1 százalékkal visszaesett az egy évvel korábbihoz képest, míg az importé 4,6 százalékkal meghaladta azt. Ezt a jelentős különbséget a cserarányok 7,1 százalékos javulása sem tudta kompenzálni, így a külkereskedelmi egyenleg az egy évvel korábbihoz képest 609 millió euróval romlott és így mindössze 35 millió eurós többlettel zárt.