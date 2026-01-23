Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérturizmusrekordforgalom

Csúcson a turizmus és a légiforgalom, új kampány indul belföldön

Rekordévet zárt tavaly a magyar turizmus, a vendégszám meghaladta a húszmilliót. A lendületet a légi közlekedés adatai is visszaigazolták: a budapesti repülőtér fennállása legjobb évét zárta, 19,6 millió utas és több mint 420 ezer tonna áru kezelésével. A jövőbeni csúcsforgalmakat támogatandó a Visit Hungary belföldi kampányt indít, közben a Budapest Airport nagyszabású fejlesztésekkel készül a további növekedésre.

Gazsó Rita
2026. 01. 23. 5:50
Forrás: Freepik.com
A belföldi utazási kedv élénkítését célzó országos kampányt indít a Visit Hungary, amelyhez szálláshely-szolgáltatók és fürdők csatlakozását várják – jelentette be szerdán Csendes Olivér, a Visit Hungary vezérigazgatója a TV2 Mokka műsorában. A kezdeményezés célja, hogy a téli időszakban is ösztönözze a magyarokat a belföldi utazásra, és felhívja a figyelmet a hazai rekreációs lehetőségekre.

A turisztikai kampány részeként a szálláshelyek legalább ötszázalékos, a fürdőhelyek pedig 15 százalékos árkedvezményt nyújtanak  Fotó: Shutterstock

Ezek a kedvezmények várják a magyar vendégeket a kampány idején

Az országos kampányban, 

január 26. és február 23. között a szálláshelyek legalább ötszázalékos, a fürdőhelyek pedig 15 százalékos árkedvezményt nyújtanak. 

A vezérigazgató szerint a cél az, hogy minél többen felismerjék, télen is érdemes útra kelni belföldön, hiszen a rekreáció és az egészségmegőrzés ebben az időszakban is kiemelten fontos. A belföldi turisztikai kampány iránt már most jelentős az érdeklődés, mostanra több mint négyszáz szolgáltató csatlakozott, és várakozásaik szerint a résztvevők száma elérheti az ötszázat. Csendes Olivér szerint a korábbi, hasonló kampány során több mint 86 millióan tekintették meg a szolgáltatók ajánlatait a csodasmagyarorszag.hu oldalon.

Tavaly az előző rekordévet is felülmúlta a magyar turizmus, megdöntötte a korábbi húszmilliós vendégszámot – közölte múlt héten a 2025-ös év előzetes becslési adatait összegezve a Magyar Turisztikai Ügynökség. Jelentősen erősödött a turizmus a vendégéjszakák számát illetően is, több mint ötszázalékos növekedéssel, 48,9 millió éjszakát töltöttek el az utazók itthon. Budapest tovább szárnyalt: ide 13 százalékkal több, összesen két és fél millió vendég érkezett.

Ferihegy is sorra döntötte a rekordokat

Az eredményt alátámasztják a Budapest Airport friss, immár végleges adatai. A repülőtér-üzemeltető szerint a Vinci Airports hálózat részeként működő Budapest Airport fennállásának 75. évét történelmi rekordokkal zárta. 

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2025-ben összesen 19 632 894 utast kezelt, ami 11,7 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. 

Az utasforgalom szinte minden hónapban 1,5 és 1,9 millió fő között alakult, a csúcsidőszakokban is gördülékeny működés mellett.

A növekedéshez jelentősen hozzájárult Magyarország turisztikai vonzereje, valamint a Budapest Airport járatfejlesztési stratégiája is. Tavaly a repülőtér minden idők legszínesebb menetrendjét kínálta: 45 légitársaság összesen 154 desztinációja volt elérhető, a korábbi éveknél is nagyobb ülőhely-kapacitással. A kínálat 2026-ban tovább bővül, több új úti céllal – jelezte a társaság.

A Budapest Airport, a magyar kormány és a Visit Hungary együttműködésének eredményeként idén két észak-amerikai járat is visszatér Budapestre: az American Airlines közvetlen Budapest–Philadelphia-járatot indít, 

  • míg az Air Canada újraindítja a Budapest–Toronto-összeköttetést. 
  • Az új magyar–kínai kétoldalú légiközlekedési megállapodás nyomán tovább nőhet a Kína és Magyarország közötti járatszám, 
  • a Condor pedig új légitársaságként jelenik meg a magyar piacon frankfurti járatával.

Sorra nyeri az elismeréseket a reptér

Az utasforgalom mellett a cargo üzletág is kiemelkedően teljesített: 2025-ben a kezelt árumennyiség a korábbi 300 ezerről 426 519 tonnára nőtt, ami 42,3 százalékos éves növekedést jelent. Ezzel a budapesti repülőtér a régió egyik fő elosztóközpontjává vált. A teljesítményt a szakma is elismerte: a Budapest Airport második alkalommal nyerte el az európai régió Az év cargo repülőtere díjat a Payload Asia Awardson.

A magas színvonalú működést az utasok visszajelzései is igazolják: a Skytrax tizenkettedik alkalommal ítélte oda a régió legjobb repülőtere címet, míg a Repülőterek Nemzetközi Tanácsa az Európa legjobb repülőtere díjjal ismerte el a 15–25 millió utast kezelő légikikötők kategóriájában a budapesti repteret.

A dinamikus forgalombővülés indokolttá teszi a repülőtér fejlesztését is. Megkezdődött az új terminál építésének előkészítése, emellett bővítik a jelenlegi épület kapacitásait a biztonsági ellenőrzés és az utasfelvétel területén, megújul a parkolási rendszer, és kibővül a B oldali utasmóló is. Az új terminál a következő évtized egyik legjelentősebb közép-európai légiközlekedési beruházása lehet, amely hosszú távon biztosítja a budapesti repülőtér versenyképességét.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

