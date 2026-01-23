Csúcson a turizmus és a légiforgalom, új kampány indul belföldön

A belföldi utazási kedv élénkítését célzó országos kampányt indít a Visit Hungary, amelyhez szálláshely-szolgáltatók és fürdők csatlakozását várják – jelentette be szerdán Csendes Olivér, a Visit Hungary vezérigazgatója a TV2 Mokka műsorában. A kezdeményezés célja, hogy a téli időszakban is ösztönözze a magyarokat a belföldi utazásra, és felhívja a figyelmet a hazai rekreációs lehetőségekre.

A turisztikai kampány részeként a szálláshelyek legalább ötszázalékos, a fürdőhelyek pedig 15 százalékos árkedvezményt nyújtanak Fotó: Shutterstock

Ezek a kedvezmények várják a magyar vendégeket a kampány idején

Az országos kampányban,

január 26. és február 23. között a szálláshelyek legalább ötszázalékos, a fürdőhelyek pedig 15 százalékos árkedvezményt nyújtanak.

A vezérigazgató szerint a cél az, hogy minél többen felismerjék, télen is érdemes útra kelni belföldön, hiszen a rekreáció és az egészségmegőrzés ebben az időszakban is kiemelten fontos. A belföldi turisztikai kampány iránt már most jelentős az érdeklődés, mostanra több mint négyszáz szolgáltató csatlakozott, és várakozásaik szerint a résztvevők száma elérheti az ötszázat. Csendes Olivér szerint a korábbi, hasonló kampány során több mint 86 millióan tekintették meg a szolgáltatók ajánlatait a csodasmagyarorszag.hu oldalon.

Tavaly az előző rekordévet is felülmúlta a magyar turizmus, megdöntötte a korábbi húszmilliós vendégszámot – közölte múlt héten a 2025-ös év előzetes becslési adatait összegezve a Magyar Turisztikai Ügynökség. Jelentősen erősödött a turizmus a vendégéjszakák számát illetően is, több mint ötszázalékos növekedéssel, 48,9 millió éjszakát töltöttek el az utazók itthon. Budapest tovább szárnyalt: ide 13 százalékkal több, összesen két és fél millió vendég érkezett.

Ferihegy is sorra döntötte a rekordokat

Az eredményt alátámasztják a Budapest Airport friss, immár végleges adatai. A repülőtér-üzemeltető szerint a Vinci Airports hálózat részeként működő Budapest Airport fennállásának 75. évét történelmi rekordokkal zárta.

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2025-ben összesen 19 632 894 utast kezelt, ami 11,7 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest.

Az utasforgalom szinte minden hónapban 1,5 és 1,9 millió fő között alakult, a csúcsidőszakokban is gördülékeny működés mellett.