Milliókat bukhatnak magyar cégek egy régi gyakorlat miatt

A papíron magas, valójában nem létező házipénztári egyenleg miatt a könyvvizsgálók megtagadhatják a mérleg aláírását, így a vállalkozások hitel- és pályázati lehetőségektől eshetnek el.
A probléma különösen a mérlegzárási időszakban válik élessé. A szakértő szerint a valódi megoldás a házipénztár törvényes rendezése, mivel a kozmetikázás újabb jogi kockázatokat rejt.
