Több mint egymillióan tartoznak az adóhivatalnak
Kétezermilliárd forintnál is nagyobb volt a köztartozások együttes összege a múlt év utolsó napján. Az adóhivatal 1,1 millió magánszemélytől követelt kisebb-nagyobb összeget, de háromszázezer vállalkozás neve is szerepelt a tartozást felhalmozók listáján. Az államnak járó pénzek megszerzéséért a hatóság 2025-ben százezrével rendelt el végrehajtási intézkedéseket.
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