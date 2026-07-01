Zsákmány lehet a Mol, erről szólhat a hétfőn megjelent „üzenet”
Nem valószínű, hogy a Tisza Párt és Magyar Péter a helyén, vagyis a Mol élén hagyhatja Hernádi Zsoltot, aki ellen még él a horvát és a nemzetközi elfogatóparancs – erről írt a közösségi médiában a hét elején Panyi Szabolcs. A választási kampány alatt Panyi igen aktív volt, ráadásul az akkor kirobbant lehallgatási botrányban hangfelvételek jelentek meg arról, hogy külföldi titkosszolgálatokkal tart kapcsolatot, és arról is, hogy jóban van a tiszás Orbán Anitával. Ezek alapján adódik a kérdés: meghúzódik-e valamilyen törekvés Panyi Molt és Hernádit érintő bejegyzése mögött. Horváth József biztonságpolitikai szakértő szerint igen.
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