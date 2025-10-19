Rendkívüli

Áram- és gázszünet várható rengeteg magyar településen: közzétették a listát

Cél: a Tisza teljes lenullázása

Cél: a Tisza teljes lenullázása

Rákay Philip
2025. 10. 19. 14:55
Rákay Philip, Facebook: „Kétségtelen, hogy a legújabb, pár nappal ezelőtt bemondott ötletetek – a nyugdíjak büntetőadóval sújtása – már-már bizsergetően újszerű, mondhatni virtigli unortodox, komcsi megoldás, de az irány remek! Tisza-elvtársak! Könyörgöm sok ilyenről beszéljetek még! A végső cél – a Tisza teljes lenullázása – érdekében azonban ne féljetek még nagyobb bornírt marhaságokat álmodni! Legyetek kreatívak! Számtalan sarcot be lehetne még vezetni, amit »imádnánk« mi, magyarok! Hogyaszongya: szemüvegesek adója; kéményadó; sóhajtás adó – szigorúan tüdőkapacitás alapján; súlyadó – autók után embereknek is.”

Bayer Zsolt
Egy kis irodalom

A mai világban, amikor nem lehet nyugodtan lenni a politika zajától, hasznos és jóleső lehet egy kis irodalom.

