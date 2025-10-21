Rendkívüli

Milliárdos számlagyár: szabadlábon a titokzatos baloldali háttérember

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2025. 10. 21. 15:01

Így írnak ők – Október 21., délután

0

A ma délutáni idézetgyűjteményben Pottyondy Edina, Jámbor András, Francesca Ravafinoli, Bálint Botond és Deák Dániel gondolataiból tallózunk.

Pottyondy Edina

Lenemzetvezetőzte Orbán Viktort Pottyondy

Jámbor András

…és még sok-sok százezer ember készül

Rivafinoli Francesca

Halálfélelemmel vegyített német életképek

Bálint Botond

A békére vágyók és a bérelhető elmebetegek

Deák Dániel

Hatalmas a békemenet tétje.

Így írnak ők

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – Október 21., délután

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – Október 21., délelőtt

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – Október 20., délután

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – Október 20., délelőtt

Novák Miklós
idezojelekMarcos Rossi

Marco Rossi és a magas labdák

Szőcs László
idezojelekELTE

Csinálják a fesztivált

Sitkei Levente
idezojelekEurópa

Köpönyeggel a migránsválság ellen

Bayer Zsolt
idezojelekmigráció

Vigyázó szemetek Weimarra vessétek!

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bayer Zsolt
idezojelekForbes

Mindig így kezdődik

Semotiuk elvtárs a Forbesban már az uniós tagságunk elvételével fenyeget.

