Teljesülhet Magyar nagy vágya

Mráz Ágoston Sámuel Facebook : „A budapesti békecsúccsal Magyar Péter egyik vágya, az „előrehozott választás” mégis teljesülhet. Trump és Putyin elnökök béketárgyalása ugyanis eldöntheti a 2026-os választást is. S ezt az „előrehozott választás” a háború folytatása és a brüsszeli út, valamint a trumpi békepolitika támogatása közötti döntés lesz. Nem kell közvélemény-kutatónak lenni, hogy tudjuk: a magyarok túlnyomó többsége békepárti, a békecsúcs „előrehozott választását” utcahosszal nyerheti meg Orbán Viktor!”