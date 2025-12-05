Rendkívüli

Minimálbér-emelés kontra Tisza-adó – Orbán Viktor hamarosan interjút ad a Kossuth Rádióban + videó

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2025. 12. 05. 6:52

Így írnak ők – December 5., délelőtt

0

A ma délelőtti idézetgyűjteményben Kunhalmi Ágnes, Dúró Dóra, Fodor Gábor, Ceglédi Zoltán és Kertész Dávid gondolataiból tallózunk

Kunhalmi Ágnes

Erről egy régi tv műsor jutott eszembe: Felkínálom!

Dúró Dóra

„Európa egyetlen esélye a globalista uralommal szemben!”

Fodor Gábor

Ez az, ami reménytelenné teszi a jövőt

Ceglédi Zoltán

„Ha Magyar Péter egy kicsit is összetettebb elme lenne”

Kertész Dávid

Most elegen kell, hogy legyünk!

Így írnak ők

Ágoston Balázs avatarja
Ágoston Balázs
idezojelekkommunista

Régi-új baloldali családellenesség

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekglobalizmus

Markó Béla a woke-őrület oldalán

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekUkrajna

Eljött az idő a nagy ugrásra

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekkézilabda

Helyezkedés a kézilabda világában

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Lóránt Károly
idezojelekháború

A béke útján a háború felé

Lóránt Károly avatarja

Az Európai Unió és a NATO vezetői egyfolytában arról beszélnek, hogy fel kell készülni egy Oroszországgal vívott háborúra.

