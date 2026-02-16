Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2026. 02. 16. 6:36

Így írnak ők – Február 16., délelőtt

A ma délelőtti idézetgyűjteményben Bartus László, Horn Gábor, Fodor Gábor, Nagy Attila Tibor és Mandula Viktor gondolataiból tallózunk

Bartus László

„Magyar szemrebbenés nélkül mondja el az ellenkezőjét annak, amit tesz”

Horn Gábor

„Nem érzem, hogy ettől egy Tisza-szavazó úgy érzi, gyerünk, csináljuk”

Fodor Gábor

„Elég aggasztó az is, amit most láttunk Magyar Péterrel kapcsolatban”

Nagy Attila Tibor

„Hitelesnek tartják-e Magyar Pétert ebben a választópolgárok?”

Mandula Viktor

„Nincs mit elemezni rajta, csak várni, hogy elmúljon, mint a hurutos köhögés”

