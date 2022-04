A CIA fontos szerepet játszik Ukrajnában

Egy lépéssel az oroszok előtt?

Nagy szerepet játszhattak az amerikai titkosszolgálatok az ukrán védelmi erőknek a háború első szakaszában mutatott sikeres védekezésében – számolt be a minap több nyugati sajtóorgánum is. A precedens nélküli, összehangolt akciók során az amerikai hírszerzés olyan információkat osztott meg az ukrán egységekkel, melyeknek köszönhetően pontosan tudhatták, mikor és hol terveznek légi és tüzérségi csapásokat az orosz erők, hol várhatók a következő támadások, ennek köszönhetően pedig hatékonyan fel tudtak készülni ezekre – írta a The Daily Telegraph brit konzervatív napilap.

Nagy részben tehát a CIA-nak köszönhető, hogy sikerült megállítani az oroszok északi offenzíváját, s ezáltal megakadályozni Kijev elfoglalását, ami hatalmas lökést jelentett a védelmi erők – amúgy sem alacsony – moráljának.

A Telegraph cikke egy konkrét esetet is bemutat, amely valóban a háború első szakaszának egyik fordulópontja volt: az amerikai hírszerzés információinak köszönhetően az ukrán egységek sikeresen megsemmisítettek egy több száz deszantost szállító csapatszállító repülőgépet, amely a Kijevtől északnyugatra fekvő hosztomeli Antonov repülőtéren rakta volna le az egységeket. Amennyiben ezek a katonák épségben megérkeztek volna, úgy könnyen lehet, hogy a nagy létszámbeli túlerő súlya alatt összeroppantak volna a város védői – azonban ez nem így történt.

Habár Ukrajna légterét nem zárhatta le sem Washington, sem a NATO-országok – hiszen ez közvetlen konfliktusba sodorta volna őket Oroszországgal –, az amerikai titkosszolgálatok mégis sokat tettek azért, hogy az orosz légi csapások egy része ne találjon célt.

Több, névtelenül nyilatkozó amerikai tisztviselő is arról számolt be, hogy az orosz rakéták – hiába beszélünk sok esetben a legfejlettebb precíziós fegyverekről – igen gyakran vétettek el a célpontokat.

Ez pedig szerintük többek között annak köszönhető, hogy az amerikaiak által nyújtott információknak köszönhetően az ukránok képesek voltak időben áthelyezni légvédelmi rendszereiket – amennyiben ezek mozdítható rendszerek voltak – valamint repülőgépeiket. – Az orosz haderő szó szerint krátereket lőtt az üres mezőkön, ahol előtte a légvédelmi rendszerek voltak felállítva – fogalmazott az egyik tisztviselő az NBC News hírportálnak. – Ennek aztán jelentős hatása volt az orosz szárazföldi hadműveletek sikertelenségére is – tette hozzá.

Zelenszkij védelme

A CIA ukrajnai tevékenysége azonban nem merül ki ennyiben:

az amerikai hírszerzés jelentős erőforrásokat különít el Volodimir Zelenszkij ukrán elnök védelmének biztosítására is.

Ez abból a szempontból nem meglepő, hogy Oroszország inváziójának egyik kiemelt célja a kijevi vezetés, s ezáltal Zelenszkij elmozdítása vagy kiiktatása. A CIA emiatt aktívan együttműködik az ukrán titkosszolgálatokkal, tanácsokkal látják el őket azzal kapcsolatban, hogyan „mozgassák az elnököt”, hogy Zelenszkij mindig vezérkarától elkülönített helyszínen tartózkodjon – ecsetelte az NBC Newsnak egy amerikai tisztviselő. A Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsa nem árult el további részleteket erről, csupán annyit közöltek, hogy „folyamatosan részletes és pontos információkkal látjuk el az ukrán szolgálatokat annak érdekében, hogy meg tudják védeni országukat az orosz agressziótól, ezt pedig a jövőben is folytatjuk” – válaszolták a hírportál megkeresésére.

Ellentmondásos tevékenység

A CIA-t azonban ennél sokkal szorosabb kapcsolatok kötik Ukrajnához. Az amerikai hírszerzéshez köthető paramilitáris szervezetek még 2015-ben kezdték el kiképezni az ukrán titkosszolgálatok és különleges egységek egy részét az Egyesült Államok déli részein található titkos katonai bázison. A képzés során a különböző lőfegyverek használatát, álcázási technikákat, szárazföldi navigációt és más taktikákat tökéletesítettek az ukrán egységek, jelenleg pedig úgy tűnik, hogy az itt szerzett tudás nagy hasznukra válik az orosz alakulatok feltartásában. A CIA programja azonban sokak felháborodását váltotta ki, ugyanis itt képezték ki a hírhedt, neonáci Azov ezred nagy részét is.

Borítókép: Ukrán katona az amerikai fejlesztésű Javelin páncéltörő rakétával (Fotó: Reuters)