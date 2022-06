A vendégszeretet határai – ukrán menekültek Lengyelországban

Lengyelországban már a háború előtt is milliós ukrán diaszpóra élt, de az ukrajnai orosz agresszió óta ez a szám csaknem négyszeresére duzzadt. Minthogy a két szomszédot szoros történelmi szálak kötik össze és nyelvük is rokon, az érkezők általában nem mennek tovább (mint például Magyarországról), hanem ott akarják kivárni a háború végét. Mateusz Morawiecki miniszterelnök szerint legalább hetven százalékuk a háború után is Lengyelországban marad, részint mert nincs hová visszamenniük, különösen, ha az oroszok által megszállt területről érkeztek, részint mert a munkaerőhiány miatt szükség is van a munkáskezekre.

Az ukrán migráció okozta problémákról Lengyelországban ugyanúgy nem illik nyíltan beszélni, mint Nyugat-Európában az illegális bevándorlókról. Andrzej Duda elnök május 22-én a kijevi parlamentben azt mondta, hogy az ukrán állampolgárok „nem menekültek országunkban, hanem vendégek”.

A lengyelek valóban a lehető legvendégszeretőbb, de hosszabb távon egyúttal legproblematikusabb módját választották az ukrán menekültek fogadásának

– írja a Do Rzeczy lengyel hetilap.