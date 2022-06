Felértékelődött együttműködés a feszült világgazdasági helyzetben

– Később jöttünk ide a sajtótájékoztatóra, mint ahogyan azt Önöknek ígértük, de nézzék el ezt a jelenlegi helyzetben, történik éppen elég dolog a világban ahhoz, hogyha két külügyminiszter összejön, a tervezetthez képest több időt töltsön egymással – reagált Szijjártó Péter arra, hogy hosszabbra nyúlt a tárgyalásuk Ivan Korcsokkal, mint azt előre gondolták.

A Külgazdasági és Külügyminisztériumban megtartott közös sajtótájékoztatójukon Szijjártó Péter elmondta, „olyan közel vagyunk egymáshoz, hogy az a hamis érzet alakul ki, hogy nincs is szükség a külön találkozásokra”. Hangsúlyozta,

szomszédoknál különösen fontos, hogy néha kizárólag a saját kétoldalú ügyeiket megvitassák, különösen most, amikor kitört a háború a szomszédságban.

Szijjártó Péter elmondta, mivel Szlovákia és Magyarország is szomszédos Ukrajnával, a két ország közvetlenül szembesül a veszélyekkel és a kihívásokkal. – A háború miatt nemcsak fizikai–biztonsági, hanem gazdasági kihívásokkal is szembesülünk. Az energiaárak és a kamatok is az egekbe emelkedtek, a mi értékelésünk szerint nemcsak európai, hanem globális méretű gazdasági válság is könnyen kialakulhat – magyarázta. –

A világgazdaság tele van feszültségekkel, elképesztő nemzetközi nyomás nehezedik ránk, hogy fogadjuk el a globális minimumadó európai bevezetését, mi ezt nem támogatjuk

– tette hozzá Szijjártó Péter, részletezve, hogy a globális minimumadó az európai és azon belül a magyar gazdaságra drámai hatással lenne, többek között a munkahelyek elvesztéséhez vezetne. Rámutatott, hogy a megállapodás idején még arról volt szó, hogy a nagy digitális technológiai cégek átláthatóbb, hatékonyabb megadóztatása és a globális minimumadó majd együtt halad előre, de ennek az első felét „valamiért elfelejtették”, ami szerinte ugyancsak elfogadhatatlan. Mint mondta, ha ezt az intézkedést az Európai Unió a jövő elején mindenki más előtt, elsőként életbe léptetné, az rendkívül negatív hatást gyakorolna a kontinens versenyképességére. Hozzátette, hogy számos amerikai republikánus képviselő és szakmai szervezet nyilatkozott meg hasonlóan ebben az ügyben – tette hozzá beszámolójában az MTI.