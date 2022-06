Globális minimumadó háborús infláció közben: duplájára emelné a vállalkozások terheit

Mint arról korábban az Origó is beszámolt, az Európai Unió globális minimumadót akar bevezetni éppen a háborús infláció idején, amely képtelen ötlet, óriási gondokat okozna, például Magyarországnak is. Magyarország továbbra sem támogatja az adót, annak bevezetését országgyűlési határozat is elutasította, támogatva a kormány álláspontját. Bevezetésével hazánk elveszítené az adóelőnyét a térségben és Európában, ráadásul a vállalkozásoknak olyan pluszterheket jelentene, amit még egy normális gazdasági időszakban is nehéz lenne elviselni, nemhogy egy háború sújtotta helyzetben. Ráadásul az egész globális minimumadót azért találták ki, hogy a nagy amerikai techcégek ne tudjanak kibújni az adózás alól – ehhez képest érdekes módon ezeket végül teljesen kihagyták belőle, vagyis nekik továbbra sem kell adózniuk – olvasható az Origó cikkében.

A globális minimumadó lényege, hogya különböző országok egységesen 15 százalékos társasági adót vessenek ki a multinacionális vállalatokra, és 2023-ban léptetnék életbe. A legmegdöbbentőbb, hogy háborús infláció idején akarnak globális minimumadót bevezetni, ami eszement ötlet. Brüsszel teljesen érthetetlen módon jó ideje saját polgárai ellen dolgozik, ami az orosz–ukrán háború miatt könnyen végzetes lehet.