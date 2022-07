Lapozó: Drónok vigyáznak a nyaralókra Valenciában

Brüsszel engedélyezte Spanyolországnak, hogy kevesebb mint 15 százalékkal csökkentse gázfogyasztását

Teresa Ribera spanyol energiaügyi miniszter tájékoztatása szerint a spanyol kormány azért támogatta az Európai Bizottság energiamegtakarítási tervét, mert az elég kedvezményt ad Spanyolországnak. A tárcavezető múlt héten még határozottan visszautasította a tervezett intézkedést, mert szerinte az igazságtalan és aránytalan, ráadásul nem is kérték ki róla a kormány véleményét. Az új terv azonban lehetőséget adott arra, hogy az ibériai ország kérvényezze, hogy 15 helyett mindössze 7-8 százalékkal csökkentse gázfogyasztását, amelyre az unió rá is bólintott. Mivel azonban Spanyolország Európa legnagyobb cseppfolyósított földgáz kikötője, Brüsszel azt kérte cserébe, hogy szükség esetén biztosítson energiahordozót a többi uniós tagállamnak. A spanyol kormány, hogy megszabaduljon a gázfogyasztás 15 százalékos lineáris csökkentését szorgalmazó intézkedéstől, vállalta ezt a feltételt, és hajlandó növelni kapacitásait. Terveik szerint az orosz gázellátás zavarai esetén a pireneusi vezetékeken és kisebb hajókkal juttatják majd el a gázt más országok kikötőibe. Spanyolország földrajzi elhelyezkedése és az európai rendszertől való nagyobb függetlensége miatt kérhetett Brüsszeltől kedvezményt, de az ország rendkívül közel van a 80 százalékos gáztárolási cél eléréséhez is, ugyanis tározói jelenleg 72 százalékos telítettségen állnak.

Forrás: 20minutos.es, rtve.es

A vártnál kevesebb ukrán menekült keres munkát Brüsszelben

A brüsszeli régió munkaügyi hivatala, az Actiris 1232 ukrán menekültet tart nyilván aktív munkakeresőként, ellentétben a kezdeti várakozásokkal, amelyek akár ötezer ukrán munkakeresővel is számoltak a fővárosi régióban, tudta meg a belga hírügynökség, a Belga. Belgium közszolgálati televíziója és hírportálja, az RTBF májusban közzétett adatai szerint Belgiumban negyvenezer, Brüsszelben hozzávetőleg nyolcezer ukrán menekült telepedett le a háború kitörése óta. A brüsszeli régió ukrán munkakeresői így hozzávetőleg 15 százalékát jelentik a fővárosba érkezett háborús menekülteknek. Az Actiris adatai szerint a munkakereső ukránok 81 százaléka nő, 72 százalékuk a 25-49 éves korosztályt képviseli. A munkakeresők többségének Belgiumban nem honosítható végzettsége van, 68 százalékuk diplomás. A munkakeresők arányánál is alacsonyabb azonban a nyelvtanulási csekket igénylők száma: az elmúlt négy hónapban Brüsszelben mindössze 145 igénylő kérte és kapta meg a támogatást. A helyi hivatalos nyelvek megtanulása iránt érdeklődő ukránok 87 százaléka a franciát választotta. Az Actiris megítélése szerint az aktívan munkát kereső ukránok száma nem túl magas. A hivatal ezt azzal magyarázza, hogy egyrészt sokuk nem akar hosszú távon Belgiumban maradni, mások pedig éppen csak megérkeztek a fővárosba, így egyelőre a lakhatási problémáikkal vagy a gyerekek iskoláztatásával vannak elfoglalva. Másokat a nyelvi nehézségek akadályoznak a munkavállalásban. Az Actiris ezért további akciókat szervez, hogy tájékoztassa a menekülteket a nyelvtanulási lehetőségekről.

Forrás: Lalibre.be