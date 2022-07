Szijjártó Péter: Európában energiaellátási vészhelyzet van

Ivan Korcok eloszlatta azokat a kételyeket, miszerint a nyugat-balkáni országok mellékvágányra kerültek volna az unió csatlakozás terén, Tanja Fajon pedig hangsúlyozta, hogy Koszovó csatlakozási szándékát is napirenden kell tartani. A szlovén külügyminiszter egyúttal kiemelte a schengeni övezet fontosságát is. Elmondta, hogy az övezeten belül fel kell számolni minden belső ellenőrzést, ugyanis amíg nem kerül vissza a Schengen eredeti állapotába, bővítése is nehéz lesz, például Horvátország esetében.

Kemény reformokat kell megvalósítani, de Brüsszel támogatása is szükséges

– szögezte le Tanja Fajon.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (középen), mellette Alexander Schallenberg osztrák (balról a második), Ivan Korcok szlovák (balra), Jan Lipavsky cseh (jobbról a második) és Tanja Fajon szlovén külügyminiszter az öt közép-európai külügyminiszter találkozóján Budapesten, a Puskás Arénában 2022. július 13-án (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)