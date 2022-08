Orbán Viktor: Össze kell fognunk, közösek a keresztény értékeink!

„Ha jobboldali kormány van, akkor siker van” „A konzervatív erők – a politikai szereplőket és az értelmiséget is beleértve – a világ minden táján ugyanazzal a nehézséggel néznek szembe. A közélet – főleg Nyugaton – teljesen a progresszív baloldal dominanciája alá került, és eddig egyedül mi, magyar konzervatívok voltunk képesek arra, hogy ezt a dominanciát megtörjük” – fogalmazott lapunk megkeresésére Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója. A magyar kormányfőt a dallasi CPAC-re is elkísérő politikus szerint ez két okból is fontos: egyrészt nem lehet valódi demokráciáról beszélni, amennyiben egy politikai közösségben csak a baloldali vélemény az elfogadott, másrészt az ideológiai küzdelem tágabb értelemben a nyugati értékek védelméről is szól, hiszen a progresszív baloldal az utóbbi időben azokat az értékeket támadja, amelyek egykor sikeressé tették civilizációnkat. „Ez különösen veszélyes olyan időkben, amikor a nyugati civilizáció kihívói egyre erősebbek, és éppen ez az oka annak, hogy a magyar példa érdekessé vált az Egyesült Államokban” – magyarázta Orbán Balázs. Mint mondta, meggyőződése, hogy a nyugati civilizációt nem csupán kívülről érik támadások, de belülről is. „Az olyan hagyományos értékek, mint a kereszténység, a kereszténydemokrácia értékei, azaz az emberi méltóság, a szólás- és véleményszabadság vagy akár a hagyományos családmodell és a szülők gyermekeik neveléséhez való joga mind megkérdőjeleződik a progresszív baloldali körökben” – fogalmazott Orbán Viktor politikai igazgatója, majd hozzátette: ezen értékek védelme egyértelmű kapcsolódási pont az amerikai és a magyar konzervatívok között. „Együttműködésünk tehát nem csupán egy jó lehetőség, amit ki kell használni, de egyúttal az amerikai konzervatívoknak és nekünk, magyar konzervatívoknak is kötelességünk. Ha jobboldali kormány van, akkor siker van” – fűzte hozzá. A miniszterelnök politikai igazgatója kitért arra is: A CPAC-ek egyre gyarapodó száma és a rendezvények nagysága annak a jele, hogy az amerikai jobboldalon elindult egy egészséges gondolkodásmód arról, hogy miként lehet sikeressé tenni a Republikánus Pártot és ezzel együtt az Egyesült Államokat. (T. L.)

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)