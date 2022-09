Olasz politikus: Ne oktassa ki Brüsszel a magyarokat demokráciából!

Az olaszországi választási kampány részévé vált a Magyarországról szóló európai parlamenti (EP) jogállamisági jelentés: az Európa Uniónak a keleti tagállamokkal szembeni politikáját bírálta Giorgia Meloni, a jobboldali Olasz Testvérek miniszterelnök-jelöltje tegnap az olasz közrádiónak nyilatkozva. Meloni hangsúlyozta, Orbán Viktor miniszterelnök a magyar alkotmányos szabályok szerint többször és széles támogatottsággal nyert választásokat. Magyarország demokrácia – jegyezte meg.

A csütörtökön az Európai Parlamentben megszavazott, Magyarországot bíráló jelentést egyébként a Meloni vezette Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) pártcsalád, valamint az Identitás és Demokrácia (ID) csoport képviselői is egyhangúlag elutasították. Ebben a két politikai alakulatban foglalnak helyet az Olasz Testvérek és a Liga politikusai is. „A legitim magyar kormány elleni sokadik politikai támadás” – kommentálta a döntést Raffaelle Fitto, az ECR alelnöke, valamint az Olasz Testvérek további hét képviselője. Az olasz jobboldalt megtámadták hazájukban is, amiért az EP-ben kiálltak a magyarok mellett. Nem maradtak el a támadó kommentárok az olasz baloldal részéről sem, akik azt feltételezik, hogy „a magyarhoz hasonlóan jogsértő rendszer” lát majd napvilágot Olaszországban is a jobbközép valószínűsíthető kormányra kerülésével.

Simone Pillon, a Matteo Salvini vezette Liga politikusa lapunknak nyilatkozva elmondta, büszke arra, hogy az olasz jobboldal védelmébe vette a magyarokat Strasbourgban. „Sajnos a baloldali többségű Európai Parlament ideológiai elvek alapján működik és dönt ahelyett, hogy Európa érdekeit tartaná a szeme előtt” – ismerte el Pillon. Mint mondta, az uniós parlament politikusai valójában egy politikai és népek felett álló csoport felső irányítását követik. „Büszke vagyok arra, hogy a Liga képviselői ez alkalommal is kiálltak Magyarország mellett és szavazatukkal elutasították a magyarok döntéseit megbélyegző, befolyásolni próbáló rendeletet. Meggyőződésem, hogy a magyaroknak joguk van ahhoz, hogy olyan kormány vezesse hazájukat, amelynek a választók szabad és demokratikusan választásokon bizalmat szavaztak” – hangsúlyozta a Magyar Nemzetnek a politikus. Hozzátette, senki sem engedheti meg magának sem Európában, sem a világon, hogy kioktassa Magyarországot és a magyarokat a demokráciáról. „Örömömre szolgálna, ha a Magyarországgal szembeni kritériumokat alkalmaznák Olaszországgal szemben is, hiszen a teljes olasz sajtó már évek óta baloldali, de érdekes módon ezt nem vitatja senki” – fűzte hozzá.

Maurizio Gasparri, a Silvio Berlusconi vezette Hajrá, Olaszország! nevű párt szenátora lapunknak szintén arról számolt be, helyteleníti az Európai Parlament Magyarország-ellenes döntését. „Azt hiszem, hogy Európának nyitottnak kellene lennie. Lehet vitázni az egyes országok törvényeiről, de alaptalan Magyarország vagy Lengyelország megtámadása, különösen most, amikor Ukrajna európai csatlakozása is felmerült” – fogalmazott a politikus. Gasparri hangsúlyozta, a politikai vita helyénvaló, bizonyos kérdésekben azonban, mint amilyen a bevándorlás és a családvédelem kérdése, határozott politikai döntés szükséges. „Előfordulhat, hogy kritika ér egyes törvényeket, ez azonban nem fajulhat odáig, hogy politikai megbélyegzéssel, előítélettel illessenek, vagy egyenesen ítéletet mondjanak ki egy ország felett” – húzta alá a politikus. Gasparri hozzátette: Nagy a veszélye, hogy a magyarokkal szemben alkalmazott büntetés megosztja Európát egy olyan történelmi pillanatban, amikor az egységre és a békére kellene törekednünk. Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy a magyar választópolgárok és kormányuk döntéseit tisztelet illeti.