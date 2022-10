Az Egyesült Államok provokálhatta ki a háborút

A Szovjetunió összeomlását követően viszont Bill Clinton hamar visszatért a keleti terjeszkedés politikájához, ez ellen pedig Borisz Jelcin orosz elnök semmit nem tudott tenni.

Azóta 13 ország csatlakozott a NATO-hoz, közülük több határos Oroszországgal.

A NATO keleti terjeszkedésével szembeni orosz fellépés 1999-ben vált intenzívé, amikor az ENSZ-et figyelmen kívül hagyva a NATO megtámadta Oroszország szövetségesét, Szerbiát. A kétezres években tovább nőtt a feszültség, hiszen az Egyesült Államok Szíriában, Irakban és Líbiában is háborúzott. Mindez 2007-ben csúcsosodott ki, amikor Vlagyimir Putyin orosz elnök elmondta híres müncheni beszédét, ahol többek között a NATO-terjeszkedést súlyos provokációnak nevezte – írják.

„Ki ellen terjeszkedik a NATO? Mi történt azzal az ígérettel, hogy nem fognak keleti irányba terjeszkedni, miután mi feloszlattuk a Varsói Szerződést? Hol vannak most ezek a kijelentések? Már senki nem emlékszik rájuk. De én most emlékeztetem az itt jelenlévőket arra, hogy mi hangzott el pontosan. Idézném a NATO főtitkára, Wörner úr 1990. május 17-én Brüsszelben tett kijelentését: az, hogy nem telepítünk NATO-hadsereget Németország határain túlra, biztonsági garanciát ad a Szovjetunió számára. Hol vannak most ezek a garanciák?” – mondta Putyin.

2007-ben Bulgária és Románia csatlakozásával az Egyesült Államok létrehozta a fekete-tengeri alakulatot, 2008-ban pedig az Egyesült Államok tovább növelte a feszültséget, amikor arról kezdtek el beszélni, hogy Ukrajnát és Grúziát is felvennék a NATO-tagországok közé.

Oroszországnak sikerült elkerülnie mindezt, részben annak köszönhetően, hogy Viktor Janukovics ukrán elnök 2010-ben kinyilvánította az ország semlegességét, de a 2014-es Euromajdan után oroszellenes kormány került hatalomra. Ekkor kezdődött el gyakorlatilag az ukrán háború is Krím elfoglalásával, illetve a keleti szakadár régiók megalakulásával.

Kijev és az oroszok által támogatott szeparatisták nyolc éven át véres háborút folytattak egymással, de úgy tűnt, hogy a minszki egyezmény elhozhatja a békét. Az ukránok viszont a megállapodást nem tartották be, és 2014-ben az Egyesült Államok támogatásával megkezdték az ukrán hadsereg fejlesztését.

Sachs a cikkben kiemeli, hogy az ukrán háború minden bizonnyal nem tört volna ki, ha Joe Biden elfogadja Putyin 2021-es követeléseit, és a NATO nem akar mindenáron keleti irányba terjeszkedni.

Szerinte márciusban véget érhetett volna a háború, ha az Egyesült Államok és a britek nem győzik meg arról zárt ajtók mögött Zelenszkijt, hogy ne fogadja el az orosz békeajánlatot.

Az eredeti cikk ITT olvasható.

Borítókép: Joe Biden amerikai elnök (Fotó: MTI/EPA/AFP/Jim Watson)