Pelosi búcsúját követően „vérfrissítés” jöhet a demokratáknál

Egy korszak vége Nancy Pelosi 1987-ben került be először a képviselőházba, azóta pedig mindig tagja volt a törvényhozás alsóházának. A demokrata képviselőcsoport vezetőjének elsőként 2002-ben választották meg, ezt követően pedig húsz évig töltötte be a pozíciót. A képviselőház elnöke először 2007-ben lett, az Egyesült Államok történetében ő az első nő, aki viselhette a tisztséget. 2011-től 2018-ig a kisebbségbe kerülő demokraták vezetője volt, a 2018-as félidős választásokat követően pedig ismét házelnöki pozíciót tölthetett be egészen idáig.