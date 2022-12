Hatalmas összegeket zsebelt be Boris Johnson a lemondása után

Újra ringbe szállhat Johnson?

Noha népszerűségét az elmúlt időszak botrányai jelentősen megtépázták, Boris Johnson még nem tartja befejezettnek politikai karrierjét. A volt kormányfőhöz közel álló források szerint 2024-ben is indulni szeretne a választásokon, igaz, most nem a miniszterelnöki pozíciót célozná meg, „beérné” egy képviselői mandátummal is. Az előrejelzések szerint ugyanakkor nem lesz könnyű dolga Johnsonnak.

A konzervatív politikus az elmúlt években rendre megnyerte a London észak-nyugati részén fekvő választókerületét, azonban a számok jelenleg mást mutatnak.

A Polling Report közvélemény-kutatások adatait összesítő portál szerint amennyiben most tartanák a választásokat, úgy a munkáspárti jelölt a szavazatok 52,3 százalékával nyerné a körzetet, míg Boris Johnson mindössze 36 százalékot kapna.

A helyzet országos szinten sem fényesebb a konzervatívok szempontjából. A Politico brüsszeli hírügynökség folyamatosan frissülő statisztikája szerint a Munkáspárt támogatottsága 47 százalékon áll, ezzel 19 százalékponttal előzik meg a botrányok és lemondások miatt meggyengült ellenfelüket.

Borítókép: A brit kormányfői tisztségből és a kormányzó Konzervatív Párt vezetői posztjáról távozó Boris Johnson búcsúbeszédet tart a londoni kormányfői rezidencia előtt 2022. szeptember 6-án (Fotó: MTI/EPA/Neil Hall)