Milliókat kereshet az, aki elpusztít egy Ukrajnának küldött nyugati tankot

Egy orosz vállalat ötmillió rubelt (25,6 millió forintot) ajánl annak a katonának, aki elpusztít vagy elfoglal egy Ukrajnának szánt nyugati tankot, mindezt azután, hogy a Kreml megfogadta: az orosz erők „ki fogják söpörni” a nyugati harckocsikat a háborús övezetből – hívta fel a figyelmet a Reuters hírügynökség.

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt korábban, az Egyesült Államok, Németország és több európai ország is több tucat harckocsit készül Kijevnek adni a következő hetek folyamán, ezzel is segítve az ukrán hadsereg ütőképességét.