Washington: „Vlagyimir Putyin háborúja miatt kell bővíteni a NATO-t”

Mark Milley tábornok, az amerikai vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnöke a tájékoztatón ismertette, hogy heteken belül megérkeznek Németországba az M1 Abrams típusú amerikai harckocsik gyakorlatozásra fejlesztett változatai, amelyekkel ukrán katonákat képeznek majd ki. Mint mondta, az M1-es a világ legjobb tankja, és ugyan nem csodafegyver, de jelentős hatása lesz, amikor az ukrán erők más fegyvernemekkel összehangolva bevetik a harcmezőn. Kiemelte, hogy hazája támogatást nyújtott kilenc ukrán gépesített dandár kiképzéséhez és felszereléséhez, és ezek az egységek rendelkeznek is teljes személyzettel, felszereléssel és megfelelő gyakorlattal, készen állnak támadó vagy védekező műveletekre. Ezek a csapatok el tudják érni céljaikat, bárhol és bármikor vetik is be őket, míg az orosz oldalon „a morál alacsony, a fegyelem erodálodik”, és a hadvezetés igen kevéssé hatékony a fegyvernemek összehangolt műveleteinek kivitelezésében – fejtette ki Mark Milley.

A német sajtóban közölt beszámolók szerint első lépésként 250 ukrán katonát képeznek ki egy bajorországi bázison. A várhatóan májusban kezdődő és tíz hétig tartó tanfolyamon a harckocsi használatát és karbantartását is oktatják majd. Az amerikai harckocsikat így legkorábban nyár végén vethetik be Ukrajnában. Az 54 országot – a NATO 31 tagját és további 23 államot – összefogó informális csoport védelmi minisztereinek értekezlete után a tanácskozást vezető Lloyd Austin és Mark Milley is aláhúzta, hogy Vlagyimir Putyin egyetlen számítása sem igazolódott be, így tartósan erős ellenállással szembesül Ukrajnában, nem sikerült elfoglalni Kijevet és megdönteni az ukrán kormányt, és a NATO-ban sem keletkezett megosztottság. Ukrajna támogatói minden korábbinál egységesebbek, és ezt az egységet semmi sem képes megbontani, bizalmas katonai iratok kiszivárogtatása sem – jelentette ki Lloyd Austin a minisztériumától a napokban kikerült dokumentumokkal kapcsolatban, hangsúlyozva, hogy „nagyon komolyan” veszi az ügyet.