Wellnessezne az év végén? Nem árt, ha siet a foglalással

Az év utolsó heteiben a vendégek mintegy fele wellness-szálláson pihen, ebben a szálláskategóriában Siófok, Hévíz és Eger vezetik a toplistát – közölte a Szállás.hu hétfőn az MTI-vel a foglalási adatai alapján.

Minden második foglalás wellnesshotelbe szól az év végén. Fotó: Vas Népe/Unger Tamás

A közleményben ismertették, hogy novemberre és decemberre számottevően emelkedett a belföldi wellness-foglalások aránya az előző hónapokhoz képest. Októberben a hazai foglalások 34 százaléka szólt wellness-szállásra a portálon, novemberre ez az arány már 42 százalékra, decemberre pedig ötven százalékra emelkedett.

A november–decemberi wellness-foglalások több mint fele hetven- és 170 ezer forint közötti kosárértékű, 27 százalékuk legfeljebb hetvenezer forintot tesz ki. A foglalások 15 százaléka 170–270 ezer forint kosárértékű, míg hét százalékuk meghaladja a 270 ezer forintot – írták a közleményben.

Kitértek arra, hogy a vendégek körében Siófok, Hévíz és Eger a legkeresettebb belföldi úti cél az év utolsó hónapjaiban. A dobogós városokat Zalakaros és Miskolc követi holtversenyben, majd Hajdúszoboszló, Budapest, Gyula, Visegrád, Esztergom és Cserkeszőlő zárják a sort.

A régiók versenyében Észak-Magyarország vezet, a novemberi–decemberi wellness-foglalások negyede ide szól. Második a Balaton térsége 19 százalékkal, harmadik a Nyugat-Dunántúl 13 százalékkal.

Hozzátették, a belföldi utazók háromnegyede hotelt választ, és tízből nyolcan ellátást is kérnek. A foglalások kétharmada két főre szól, körükben egyébként Hévíz a legkedveltebb úti cél. A gyermekkel utazók esetében viszont Siófok a legnépszerűbb. A legtöbb vendég két éjszakás pihenést tervez, de a három éjszakás tartózkodások aránya is jelentős – emelték ki.