Kiadták a figyelmeztetést az autósoknak, mégis sokan bajba kerülnek

Kellemetlen meglepetéseket tartogathatnak a késő őszi útviszonyok, így kell félkészülni rájuk.

2025. 11. 10. 12:54
Forrás: Autós Nagykoalíció (ANK)
Az Autós Nagykoalíció oktató és figyelemfelhívó közlekedésbiztonsági sorozata ezúttal az őszi veszélyekkel foglalkozik. Rögtön két közlekedésbiztonsági téma is aktuális ebben a hűvös hónapban. Az egyik a láthatóság kérdése, a másik a megváltozott tapadási viszonyokhoz fűződik. Az előbbi egy műszaki kérdés, aminek szintén érdemes nagyobb figyelmet szentelni ebben az időszakban, a másik egy vezetéstechnikai felkészültséget igénylő veszélyforrás: a megcsúszás.

 

„Nincs még hideg, nem is csúszik!”

A fenti kijelentés különböző változatai egy téveszme eredményei. Azé a tévedésé, hogy amíg nem látjuk magunk körül a fagy jeleit, addig az út és az abroncs tapadási körülményei sem változnak meg.

Közlekedés ősz
Forrás: Autós Nagykoalíció

Pedig 

nem kell ahhoz hó és jég, hogy a kerekek és az útfelület között értelmezett súrlódási tényező (a tapadás) jelentősen csökkenjen.

Alacsony hőmérséklet mellett ugyanis a levegőben lévő páratartalom kicsapódik, mert a hideg levegő nem tud annyi nedvességet oldani. A kicsapódott víz az úttest felületén (is) megjelenik. Ez már önmagában megváltoztatja a tapadási viszonyokat, aztán erre jön még a hajnali fagy.

Közlekedés ősz
Forrás: Autós Nagykoalíció

Amikor a levegő kétméteres magasságban mért hőmérséklete még nem éri el a fagyáspontot, akkor talaj menti fagy már simán előfordulhat. 

Autóink külső hőmérséklet szenzorai harminc–hatvan centiméteres magasságban vannak beépítve, tehát nem mérik a talajmenti (nagyjából öt centiméteres magasságig jellemző) hőmérsékletet.

Ez az oka annak, hogy autóink már plusz négy foknál hanggal és műszerfali jelzéssel hívják fel a veszélyre a figyelmet. Ez egyébként a fekete jégnek is nevezett jelenség, amikor még nem látható a fagyással járó jellegzetes fehér szín.

Még nagyobb a veszély azokon a helyeken, ahol az úttestet nem tartja melegen a föld, hanem alulról is át tud hűlni. Egy hídon vagy felüljárón sokkal hamarabb tapasztalhatók a fagyás jelei, mint egy normál, felszínen futó útburkolaton.

 

Nem csak a fagy veszélyes

Az őszi lombhullás is tartogat bőven veszélyeket. Az útfelületre hulló nyirkos, nedves falevelek legalább annyira veszélyesek, mint a jég, de ezt legalább könnyen fel lehet ismerni. 

Közlekedés ősz
Forrás: Autós Nagykoalíció

Avarral fedett útfelületeken fokozott óvatossággal és jelentősen csökkentett sebességgel kell közlekedni, ellenkező esetben a megnövekedett fékút vagy az ívről kicsúszás balesethez vezethet.

 

Egyéb tennivalók a téli időszak előtt

Nemcsak a vezetéstechnikánkon kell változtatnunk a hideg, sötét időszak beköszöntével, hanem az autónkat is fel kell készíteni a megváltozott körülményekre. Itt az ideje például a téli abroncsok felszerelésének, az autó fűtése ellenőrzésének, amelynek illik tartalmaznia a légkondicionáló berendezést is. Nem a hűtés miatt, hanem a klíma páramentesítő funkciójának működése érdekében.

Általános őszi szabályként még elmondható, hogy vezessünk kényelmes, meleg, de a mozgást nem akadályozó ruházatban, csökkentsük a sebességet, és kerüljük a hirtelen manővereket!


 

