Kötélhúzás és végjáték a Prigozsin-érában

Ne felejtsük el, hogy nemrég ugye elindult az a folyamat, hogy be akarták olvasztani a reguláris haderő alá a Wagner-csoportot, és azt akarták, hogy írjanak alá egy ilyen nyilatkozatot, amelyet Prigozsinék megtagadtak. Innentől kezdve nyilvánvaló volt, hogy csak idő kérdése, hogy ez a fajta ellenségeskedés mikor eszkalálódik, és úgy tűnik, hogy most az orosz vezetés is dűlőre akarja vinni a dolgot.