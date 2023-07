Üres szálláshelyek, kevés nyugati – bajban a montenegrói turizmus?

Szakértő: Komolytalanság rekordokról beszélni vagy akár álmodni

Rade Ratkovics, a budvai üzleti és idegenforgalmi kar dékánja szerint még most, július végén sem áll rendelkezésre olyan adat, mely alapján rekordszezonról lehetne beszélni.

Komolytalanság rekordokról álmodni is egy olyan országban, melynek turizmusa Európa legszegényebb államaira épült, és ahol a szálláshelyek kategória szerinti megoszlása annyira rossz, mint nálunk

– fogalmazott a szakember. Mint részletezte, Montenegróban túl sok a magánszállás és az olcsó apartman, ezzel szemben kevés a drága, de egyben minőségi szálláshely. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a turisták hivatalos bejelentése továbbra is jelentős hiányosságokkal küzd, így gyakorlatilag azt sem lehet megállapítani, hányan üdülnek az országban.

Ezt a problémát már rég megoldották a mediterrán országok. Adatbázisokat hoztak létre a turistákról, a szálláshelyekről, az ehhez kapcsolódó anyagiakról. Ez kellene, hogy legyen az első feladatunk, ennek ellenére hiába kérjük már évtizedek óta, nem történik semmi

– szögezte le a Pobjedának Rade Ratkovics.

Természeti adottságok, vendégszeretet, balkáni gasztronómia

Az idegenforgalmi ágazat nehézségei ellenére a 2006 óta független Montenegró számos okból lehet kiváló turistacélpont. Földrajzi elhelyezkedése kiváló, partszakasza a horvát riviéra folytatása, az Adriai-tenger itt is tiszta, a hegyek meredeken a part mellett húzódnak, mely elsősorban a Kotori-öbölben mutat festői látványt.

A szárazföldi partszakasz mintegy 250 kilométer. A városok tipikus mediterrán települések, szűk sikátorokkal, macskaköves utcákkal, ódon várfalakkal és templomokkal.

Gasztronómiájában a balkáni hagyományok a tenger kincseivel találkoznak, kiváló borok társaságában.

A Szerbiában és Montenegróban zajló folyamatos útépítéseknek és -felújításoknak köszönhetően autóval is egyre könnyebben megközelíthető. Budapesttől Barig 850 kilométer a táv, melyet átlagosan 11-12 óra alatt lehet megtenni. Belgrádból közvetlen vonatjárat is közlekedik. A nyugat-európai turistáknak emellett az is vonzó lehet, hogy, bár az ország nem része az eurózónának, 2002 óta hivatalos pénznemként egyoldalúan az eurót használja, így a valutaváltás sem okoz gondot.