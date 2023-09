„Oroszország az utolsó európai birodalom”

– Magyarország a globális geopolitikai kirakós apró darabja, ugyanakkor az elmúlt években hazánk építette ki a legszerteágazóbb kapcsolatokat a keleti világ országaival. Mit adhat hozzá Magyarország Európa megerősödéséhez etekintetben?

– Európa és az unió számára kiemelten fontos, hogy jó kapcsolatokat ápoljon a kontinenst körülvevő más kulturális régiókkal és államokkal, Magyarország pedig élen jár a kapcsolatépítésben. Remek példa erre Törökország és a türk államok. A nyugati szövetség előnyeinek ötvözése a világ különböző kulturális régióira nyitott megközelítéssel helyes irány. Egy kisebb ország számára az a legjobb, ha egyrészt egy erős szövetségi rendszer tagja, másrészt viszont más szereplők felé is közeledik.

Ennek pedig nem kellene konfliktusok szülnie, Európának elég nyitottnak kell lennie ahhoz, hogy a politikai lojalitást szétválassza a gazdasági lehetőségektől és más kulturális, szellemi és tudományos kapcsolatoktól.

Hiszen annyi mindent tanulhatunk a világ más népeitől, üzleti, technológiai és más területeken anélkül, hogy az Európai Unióhoz hasonló szoros gazdasági és politikai integrációt kellene létrehozni velük. Az uniónak ezt el kell fogadnia, nem szabad, hogy a kisebb országokat korlátozza az Európán kívüli kapcsolatépítésben, mivel a 21. században éppen erre van szükség.

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor kormányfő (j) fogadja Recep Tayyip Erdogan török elnököt a karmelita kolostornál 2023. augusztus 20-án. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

– Visszakanyarodva Kínához: Peking álláspontja, hogy nem akarja átvenni Washington hegemón szerepét. Lát rá esélyt, hogy ez megváltozzon abban az esetben, ha valós lehetősége nyílna erre az ázsiai hatalomnak?

– Kína már most is a világ legnagyobb ipari termelője, tehát etekintetben például már első helyen áll. Azt azonban nem tartom reálisnak, hogy Peking olyan pozícióba kerüljön, mint az Egyesült Államok közvetlenül a II. világháború után, vagy a kilencvenes években. Nem hiszem, hogy Kína belátható időn belül olyan szintre emelkedik, hogy politikai, gazdasági, kulturális és tudományos hegemóniát tudjon kialakítani. Ehelyett azt látjuk, hogy a két nagyhatalom egészen más eszközökkel, más erőségekkel rendelkezik. Bár Kína a legnagyobb ipari exportőr, a világot mégis az amerikai média, az amerikai narratíva uralja. Még a Kína szomszédságában fekvő országokban is csak igen kevesen támaszkodnak a kínai médiára, kulturális termékekre, kínai narratívákra. Remek példa erre Dél-Korea, amely bár gazdaságilag jelentősen függ Pekingtől, mégis a koreai fiatalok – elég csak a k-popra gondolnunk – angol kifejezéseket használnak, hogy trendibbek, menőbbek legyenek. Ez a fajta vagányság, ami Amerikában még mindig megvan, felülírja a kínai kulturális befolyást. Amit látunk, az a hatalmi típusok aszimmetriája.

Washington és Peking a két legnagyobb geopolitikai hatalom, de erősségük teljesen más alapokon nyugszik.

Ebből kifolyólag az következik, hogy a jövőben nem valószínű, hogy valamely hatalom akkora befolyásra tegyen szert, mint azt korábban az Egyesült Államok tette. A mi életünkbe legalábbis, ez nem reális.