A biztonságra több mint ezer rendőr vigyázott a brit fővárosban, de nemcsak Londonban tartottak tüntetéseket, hanem Liverpoolban, Bristolban, Cambridge-ben, Norwichban, Coventry-ben, Edinburgh-ben és Swansea városában is felvonulások voltak.

Egyes jelentések szerint nagyjából ötszáz ember gyűlt össze Liverpoolban a tüntetéshez. Amikor a BBC székházához értek a tüntetők, azt vörös festékkel öntötték le, és azt énekelték többek között, hogy „szabad Palesztina” és „A folyótól a tengerig Palesztina szabad lesz”, felszólították az „izraeli megszállás” befejezését, és követelték Palesztina „felszabadítását”. A vonulásról feltöltött videót annyival osztotta meg a feltöltő, hogy Allahu akbar.

Madridban is utcára vonultak az emberek

Tömeg gyűlt össze a spanyol főváros utcáin is, akik Palesztinát éltették. Nem korlátozódott egy városra a tüntetés, hiszen Zaragozában, Malagában és több katalán városban is felvonultak az emberek, ahol Izrael ellen tüntettek. A demonstrálók éltették az egykori iraki vezetőt, Szaddám Huszeint is, akinek a fotóját lobogtatták.

Több száz ember átvonult Barcelonán is, kifejezve támogatását az Izrael és a Hamász fegyveresei közötti konfliktusba keveredett palesztin népnek a Gázai övezetben. A tüntetők között voltak palesztinok is, akiket más arab országokból érkező bevándorlók kísértek, valamint spanyolok. A tüntetés a Raval negyedben kezdődött, ahol egy nagy arab közösség él, és az Európai Unió regionális képviseletének épülete előtt, a város központjában ért véget.

Olaszországban is agresszívak voltak a tüntetők

Az olaszországi tüntetésekről Jánosi Dalma tudósító számolt be a Hír TV-nek, elmondta Rómában is agresszióba torkolltak a tüntetések, több százan, ezren vonultak fel. A rendőrség visszatartotta a baloldaliak által verbuvált fiatalokat, ekkor kezdődött el az agresszió. Tojással, üvegekkel dobálták meg a rendfenntartókat és a győzelemig tartó háborút éltették. Rendkívüli készültséget rendeltek el, mert félnek attól, hogy terroristák is lehetnek a tömegben. A kiemelt helyszínek fokozott ellenőrzését rendelték el. Súlyosbítja a helyzetet, hogy a harag kifejezésére, a dzsihádra szólította a muszlimokat a Hamász alapítója. További zavargásokra lehet számítani, a Liga azt szorgalmazza, tiltsák be a palesztinpárti tüntetéseket, mert eddig is már túl sok agressziót és bántalmazást éltünk át.

Fokozott biztonsági előírások mellett tüntettek palesztinbarát felvonulók Nápolyban is, mivel szintén nem lehetett teljesen kizárni, hogy nem torkoll verekedésbe a tüntetés. Ahogy Európa több pontján is, itt is elhangoztak a Palesztinát éltető és Izraelt elítélő rigmusok, amelyek között bőven jutott hely az antiszemita énekeknek is.

Németországban hiába a tiltás

Németország korábban minden palesztinpáti tüntetést betiltott. Erről Olaf Scholz kancellár döntött még csütörtökön. Ennek ellenére folyamatosak a tüntetések a német utcákon is. Erőszakos összecsapások alakultak ki a rendőrség és a tüntetők között Berlinben, ahol szintén a Palesztinát éltető tömegeket lehetett látni és azt, hogy a német rendőrök a békét próbálják fenntartani. Több videón is látszik, hogy provokálják a rendőröket a tüntetők, akik reagálnak a kötözködésre. A továbbiakra lehet számítani arra, hogy muszlim fiatalok csoportjai, németekkel kiegészülve utcákra fognak vonulni.

A rendőröknek sok provokációt kellett elviselniük, felkerült az internetre egy videó is, ahol pedig az látszik, hogy a munkájukat végző rendőrökre támadnak a tüntetők.

Frankfurtban is több száz fős tömeg gyűlt össze, akik a palesztinokat éltették, de a német városban tartottak Izrael-szimpatizáns tüntetéseket is, a két demonstráció között nem alakult ki összecsapás.

A német rendőrök a békét próbálták meg fenntartani a tüntetésben, és már évek óta tiltott az arcot takaró sál a tüntetéseken. Hiába kérték sokszor az embereket, sokan ellenálltak a rendőröknek, akiknek intézkedniük kellett.

Franciaország is elesett

Rengetegen vonultak Párizs utcáira is, hiába tiltottak be mindenféle Hamász- vagy palesztinpárti tüntetést. Hétezer rendőrt vezényeltek az utcákra, hogy elkerüljenek mindenféle közveszélyes vagy közrendet megzavaró cselekedetet, mivel félő volt, hogy komolyabb összecsapások is kialakulhatnak a be nem jelentett tüntetéseken. Többen támadtak rendőrökre és akadályozták a munkájukat.

Fáklyákat, görögtüzeket gyújtottak az utcára kivonulók és megrongálták a Köztársaság-szobrot is.

Mivel be vannak tiltva a tüntetések, a rendőrök is megpróbálták a lehető leggyorsabban feloszlatni a tüntetéseket, ahogy ez látszik a felvételeken is.

Egyelőre folyamatosak az agresszív tüntetések Európa-szerte és nem tudni, hogy mikor nyugszanak meg a kedélyek. Amióta a Hamász alapítója a harag napjára hívta a muszlimokat, fokozott figyelemre és fegyelemre van szükség a rendfenntartó erőktől.

Horváth József biztonságpolitikai szakértő elmondta a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában, hogy lehetnek a Hamásznak is alvósejtjei Európában, ami azért veszélyes, mert támadásokat hajthatnak végre. Mint kifejtette, ezért Nyugat-Európában az első perctől kezdve a Hamászt támogató tüntetések betiltása lett volna a megfelelő, és nem az, hogy szabadjára engedik az indulatokat − mondta a szakértő.