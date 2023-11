Az Európai Parlament asztalán: az európai szuperállam

Plenáris hetet tart az Európai Parlament Strasbourgban, ahol a konzervatív jobboldal számára érzékeny téma került napirendre: az Európai Parlamentnek a szerződések módosítására irányuló javaslatai.

A napirendi pontnak már a jelentéstevőinek a névsora is beszédes. Név szerint Guy Verhofstadt, Sven Simon, Gabriele Bischoff, Daniel Freund és Helmut Scholz képviselőkről beszélünk. Ők azok – azaz különösen Verhofstadt és Daniel Freund –, akik Magyarországról gyakran napi több gyalázó bejegyzést is megosztanak a közösségi médiában. A javaslatuk pedig lényegében nem más, mint egy föderális Európa létrehozása.

Javasolják az egyhangú döntéshozatal eltörlését több területen is, ami a tagállamok szuverenitását teljesen aláásná. Ezenfelül az Európai Parlament jogköreit is szeretnék bővíteni, megkönnyítve azt, hogy eljárásokat indíthasson tagállamok ellen.

A vitát Verhofstadt kezdte, aki felszólalásában azzal indokolta javaslataik szükségét, hogy változásra van szükség, különösen olyankor, „amikor még Donald Trump korábbi amerikai elnök is visszatérhet”.

A vitán Orbán Viktor neve is felmerült, akit azzal próbáltak negatív kontextusba hozni, hogy gyakorolja a jogilag biztosított „vétók” eszközét.

A vitában visszatérő narratíva volt az is, hogy a reformokat az EU bővítésének fényében is szükséges lenne megtenni, hogy a bővítési eljárás is „hatékonyabb legyen.”