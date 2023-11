Közel száz Hamász-terroristával végzett egy mindössze 13 női katonából álló izraeli egység, miközben 14 órányi heves harcok után felszabadítottak egy kibucot, Or Ben Yehuda hadnagy vezetésével – adta hírül minap a Daily Mail brit bulvárlap. A Hamász palesztin terrorszervezet október 7-én támadta meg Izraelt, majd a közel-keleti ország hatalmas válaszcsapásokat indított a Gázai övezet ellen. Az háborúban azonban nem csak férfiak vesznek részt, jelentős létszámban nők is harcolnak, akik közösségi oldalakra feltöltött videóikban számolnak be tapasztalataikról.

Ben Yehuda szerint a nők hősökké váltak a Gázai övezetben, és abban bízik, példájuk elhessegeti a katonanőkkel kapcsolatos előítéleteket.

Az izraeli hadnagy a 2004-ben megalakult Caracal egység tagja, melyben főként nők szolgálnak, többnyire az egyiptomi és a jordániai határon járőröznek. Feladataik ellátás során azonban nem ritkán találkoznak olyan csempészekkel, akik akár tüzet is nyitnak a katonanőkre. „A katonai erőknek úgy kell bánniuk velük, mintha terrorista csoportok lennének, akár letartóztatással, akár tűzzel válaszolva” – számolt be tapasztalatairól Gal Shidlo, a Caracal egyik női katonája. Meg kell küzdeniük azonban a Sínai-félszigeten állomásozó Iszlám Állam (ISIS) közel-keleti terrorszervezet sejtjeivel is.

Izraelben ugyanis kötelező katonai szolgálatot teljesíteniük a nőknek is, a törvény elsősorban a zsidó nőkre vonatkozik.

A nőkre érvényes kötelező katonai szolgálat egészen 1948-ig, Izrael megalakulásáig vezethető vissza. Dávid Ben-Gúrion, a közel-keleti ország első miniszterelnöke akkor azzal indokolta az intézkedés szükségességét, hogy a nők katonai szolgálata az ország biztonságát szolgálja, valamint így érvényesül a társadalmi egyenlőség. Másfél évvel később a lakosság körében egy felmérést is készítettek, mely során a megkérdezettek 92 százaléka a nők egyenjogúságára, azaz a nők kötelező katonai szolgálatáraszavazott. Azzal kapcsolatban azonban már megoszlottak a vélemények, hogy békeidőben is be kell-e sorozni őket: 52,5 százalékuk szerint igen, 47,5 százalékuk azonban ellenezte.